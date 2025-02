Zeman colpito da un ictus: è ricoverato in terapia intensiva

Il mondo del calcio è in ansia per Zdenek Zeman. L’ex tecnico del Pescara si trova ricoverato, in codice rosso, in terapia intensiva neurologica presso il Policlinico Gemelli dopo aver accusato un ictus nelle ultime ore. Infatti, il 77enne ha manifestato sintomi preoccupanti, tra cui disartria (difficoltà nell’articolazione delle parole) e ipostenia all’arto inferiore destro. Già da alcuni giorni, Zeman aveva accusato una forte sindrome influenzale che aveva acceso il campanello d’allarme della famiglia. Ad ottobre dello scorso anno, l’allenatore aveva subito un attacco ischemico mentre sei mesi prima era stato costretto a lasciare la panchina biancazzurra per problemi di salute al cuore, tanto che, successivamente, gli furono impiantati quattro bypass. Al momento il boemo non sembra in pericolo di vita e nelle prossime ore ci si augura che le sue condizioni registrino un netto miglioramento.

