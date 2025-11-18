Palermo FC al fianco di “Palermo in Rosa”: la città si mobilita contro la violenza sulle donne

Il Palermo FC rinnova il proprio impegno sociale aderendo alla settima edizione di “Palermo in Rosa”, l’evento ludico-motorio che unisce sport, partecipazione collettiva e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e i femminicidi. La manifestazione si terrà domenica 23 novembre a Palermo, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con l’obiettivo di tingere simbolicamente di rosa il cuore della città e lanciare un messaggio di speranza e consapevolezza.

L’iniziativa è aperta a tutti: donne, uomini, famiglie, studenti e scuole. Un invito a ricordare che la lotta alla violenza di genere non è mai un tema periferico ma una responsabilità condivisa, da affrontare attraverso il coinvolgimento attivo dell’intera comunità.

La manifestazione arriva in un momento simbolico per il Palermo FC, che proprio in questi mesi celebra i 125 anni dalla fondazione. Un anniversario che ha colorato la città di rosa rilanciando il senso di appartenenza, unità e identità attorno ai colori rosanero. In questo contesto, la collaborazione con “Palermo in Rosa” appare naturale e coerente con il percorso sociale intrapreso dal club, già protagonista negli ultimi anni di iniziative e campagne di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza sulle donne.

Per l’occasione, la società promuoverà l’evento attraverso i propri canali ufficiali e coinvolgerà una rappresentanza del Settore Giovanile e del Settore Femminile, sottolineando ancora una volta il ruolo educativo dello sport e la sua forza come strumento di prevenzione, rispetto e cultura civica.