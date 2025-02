Palermo, emergenza in difesa: anche Ceccaroni salta il Cosenza

Doppia assenza pesante per il Palermo in vista della prossima gara di Serie B contro il Cosenza. Dopo Salim Diakitè, anche Pietro Ceccaroni sarà costretto a saltare il match a causa di una squalifica.

Il difensore rosanero, ammonito nel match contro il Mantova, era diffidato e dunque sarà fermato dal giudice sportivo per il prossimo turno. Un problema non da poco per Dionisi, che dovrà fare i conti con un reparto arretrato ridotto e trovare nuove soluzioni per affrontare il Cosenza.