Palermo, ecco Avella: la scheda di presentazione

Arriva un nuovo rinforzo tra i pali: Michele Avella è un nuovo giocatore del Palermo, ad ufficializzarlo è il club rosanero tramite un comunicato sui propri canali ufficiali. Pesca dunque tra gli svincolati il Ds Carlo Osti, chiamato agli straordinari dell’ultimo minuto per rimpiazzare Francesco Bardi, alle prese con un problema alla pianta del piede che lo terrà fuori dal campo probabilmente per un paio di mesi. L’estremo difensore arriva per fare da secondo a Jesse Joronen, e quando saranno recuperati gli infortunati Bardi e Gomis molto probabilmente scivolerà al quarto posto nelle gerarchie di mister Inzaghi. Finisce cosi la questione portieri per il Palermo, un tema di cui in questa sessione di calciomercato se ne discusso dal primo all’ultimo giorno. Con la speranza che, dopo gli infortuni di Bardi e Gomis, la sfortuna per questo martoriato reparto sia finita. Conosciamo meglio il nuovo estremo difensore rosanero.

LE TAPPE DELLA CARRIERA

Dopo esser cresciuto nella giovanili della Casertana, Avella firma il suo primo contratto professionistico proprio con il club campano, il quale però, nella stagione 2018/19, lo manda in prestito alla Matelica: con il club marchigiano colleziona 48 presenze in Serie D, che a fine stagione decide però di non confermarlo. Tornato alla Casertana, l’estremo difensore viene nuovamente girato in prestito, sempre in Serie D, ma sta volta all’ACR Messina. Anche l’avventura con i siciliani dura soltanto una stagione e, dopo aver collezionato 26 presenze in campionato, il giocatore torna nuovamente a Caserta. Stavolta il portiere resta ai rossoblù, e nella stagione 2020/21 fa il suo esordio in Serie C, collezionando in quella stagione 29 presenze in campionato. Nell’estate 2021 viene ceduto all’Ancona, nuovamente in Serie C, vendendo impiegato 29 volte da mister Gianluca Colavitto. Nella stagione successiva Avella viene ceduto al Francavilla, firmando un contratto di un anno con gli abruzzesi. L’estremo difensore colleziona 32 presenze disputando una grande stagione, al termine della quale però non viene rinnovato dal club, restando svincolato. Ed è Proprio dalla lista svincolati che va a prelevarlo il Frosinone: tra il calciatore ed i ciociari però non scoppia mai l’amore, concludendo la sua avventura dopo appena sei mesi e senza aver mai esordito in prima squadra. Nel Gennaio del 2024 viene dato in prestito al Brescia, che sei mesi dopo lo riscatta per 5 mila euro. Con le rondinelle 5 presenze per lui, prima di restare nuovamente svincolato a causa del fallimento della società.

PORTIERI: UN REPARTO MARTORIATO DAGLI INFORTUNI

Dopo poco più di tre mesi appare dunque completamente rivoluzionato il reparto portieri del Palermo: fuori Audero, Desplanches e Sirigù, dentro Joronen, Bardi e Avella. Le circostanze che portano Michele Avella in maglia rosanero sono a dir poco particolari. Dopo l’infortunio di Alfred Gomis, che ha rimediato una frattura del radio del braccio destro nell’amichevole estiva contro il Manchester City, e quello di Francesco Bardi, vittima di una problema alla pianta del piede che lo terrà fuori probabilmente per un paio di mese, il Ds Carlo Osti è costretto a tornare sul mercato portieri a pochi giorni dalla sua chiusura, pescando in extremis tra gli svincolati. Quello di Avella è l’ennesimo arrivo negli ultimi anni di un estremo difensore a Palermo , conseguenza di un reparto sfortunatamente martoriato dagli infortuni, che si spera possa finalmente trovare l’equilibrio di cui la squadra ha bisogno.