Palermo Domani la ripresa a Torretta, pure la squadra aspetta novità

Dopo un paio di giorni di pausa, il Palermo tornerà domani in campo per preparare la sfida contro la Salernitana, in programma domenica 30 marzo alle 17:15 allo Stadio Arechi. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, resta ancora da sciogliere il nodo sulla guida tecnica: la sessione di allenamento sarà diretta da Alessio Dionisi o da un nuovo allenatore? La società continua le proprie valutazioni, ma al momento non è ancora arrivata una decisione definitiva.

Quattro assenti per gli impegni con le nazionali

Di certo, alla ripresa degli allenamenti mancheranno quattro giocatori rosanero, convocati dalle rispettive selezioni per gli impegni internazionali. Come evidenziato da Radicini, si tratta di Emil Audero, Sebastiano Desplanches, Boubakar Diakité e Joel Pohjanpalo:

Audero, fresco di acquisizione della cittadinanza indonesiana, parteciperà alle qualificazioni ai Mondiali del 2026 con l’Indonesia, impegnata contro Australia e Bahrein.

Desplanches, convocato dall’Italia Under 21, giocherà due test amichevoli contro i pari età di Paesi Bassi e Danimarca.

Diakité sarà invece a disposizione del Mali per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Comore e Repubblica Centrafricana.

Pohjanpalo, con la sua Finlandia, affronterà Malta e Lituania.

Possibili rientri in vista del match con la Salernitana

Sul fronte infermeria, il Giornale di Sicilia riporta che il Palermo potrebbe recuperare nei prossimi giorni Nikolaou e Di Mariano, il cui rientro in gruppo è atteso a breve. Discorso diverso per Gomis: il portiere, infortunatosi alla prima giornata, ha già concluso la sua stagione e non tornerà a disposizione.

Con l’incertezza sulla guida tecnica e alcuni elementi chiave assenti per le nazionali, il Palermo si prepara a una settimana di lavoro intensa in vista di una sfida cruciale per il proprio futuro in campionato