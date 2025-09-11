Palermo, Bereszynski a un passo

Alla vigilia della trasferta di Bolzano, il Palermo accelera per Bartosz Bereszynski. Come riportato dal Corriere dello Sport in un articolo firmato da Paolo Vannini, il difensore polacco è ormai vicino ai rosanero, indipendentemente dalla cessione di Valerio Verre, che al momento non sembra destinata a sbloccarsi in tempi brevi.

Il direttore sportivo Carlo Osti e l’amministratore delegato Gardini stanno valutando la sostenibilità economica dell’operazione, considerando che il tetto ingaggi fissato dal City Football Group è già stato sforato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, a gravare sul bilancio ci sono anche spese inattese, come lo stipendio di Alessio Dionisi, tecnico della scorsa stagione ancora a libro paga. L’uscita di Verre, legato al Palermo fino al 2027 ma con possibilità di liberarsi tramite clausola a giugno, sarebbe la chiave per liberare risorse, ma al momento le offerte arrivate da Grecia e Arabia non hanno avuto seguito.

Sul piano tecnico, però, l’esigenza è chiara. Osti ha ribadito che in rosa ci sono soltanto cinque difensori per tre posti, e la probabile partenza di Diakité per la Coppa d’Africa fra dicembre e gennaio rischia di ridurre ulteriormente le scelte. Ecco perché l’arrivo di Bereszynski, 33 anni, svincolato e con un accordo di massima già trovato, resta un obiettivo concreto. In lista, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport nell’analisi di Vannini, c’è infatti posto per un altro “over”.

La trattativa si muove quindi su un doppio binario: da un lato la necessità di alleggerire il monte ingaggi, dall’altro l’urgenza di garantire a Filippo Inzaghi un rinforzo esperto e affidabile per la difesa. Secondo il Corriere dello Sport, l’affare Bereszynski è in dirittura d’arrivo, mentre il tempo per risolvere il nodo Verre continua a scorrere senza soluzioni immediate.