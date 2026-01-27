Augello, il “professore” di Inzaghi: «Posso crescere ancora»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
palermo modena 1-1 (88) augello Inzaghi

Tommaso Augello continua a essere uno dei punti fermi del Palermo di Filippo Inzaghi. Sulla fascia sinistra il tecnico rosanero lo ha definito addirittura “un professore”, un attestato di stima che non è passato inosservato. Intervistato da Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport-Stadio, l’esterno classe 1994 ha commentato il riconoscimento ricevuto dall’allenatore.

Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Augello accoglie con piacere le parole del suo tecnico:
«L’ho saputo attraverso la stampa. Ricevere questo complimento da un allenatore così importante e una persona così carismatica mi fa sicuramente piacere».

Professore in campo, ma anche studente fuori dal rettangolo verde. Sempre nell’intervista concessa ad Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, Augello racconta il suo percorso universitario, ormai alle battute finali:
«Faccio un po’ fatica a trovare il tempo per lo studio. L’obiettivo, comunque, è terminare questo percorso».
All’appello mancano quattro esami alla laurea in Scienze sociali per la globalizzazione.

Sul piano strettamente calcistico, l’esterno rosanero non si lascia condizionare dai numeri personali. Come evidenziato ancora dal Corriere dello Sport, Augello chiarisce la propria priorità nonostante il digiuno di gol stagionale:
«Giocare tutte le partite e contribuire a raggiungere l’obiettivo di squadra. Penso solo a quello. Poi se dovessero arrivare gli assist sarei contento e lo stesso vale per un gol, ma non è questa la mia priorità».

Ai tifosi che si chiedono se quello visto finora sia il miglior Augello possibile, la risposta è improntata all’onestà. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, l’esterno ammette margini di crescita:
«Sono soddisfatto degli ultimi due mesi. All’inizio forse c’è stato un periodo un po’ di adattamento. Sicuramente posso fare meglio ma, anche per quello che richiede il mister, penso che sto facendo un buon lavoro. Certamente posso mostrare di più le mie caratteristiche e sono sicuro che lo farò».

Il ritorno in Serie B, a sei anni di distanza, ha riportato Augello in un campionato diverso rispetto ai suoi ricordi. Sempre al Corriere dello Sport, spiega:
«Mi sembra che ci sia molta più intensità e fisicità. I ritmi, inoltre, sono più alti».

Fuori dal campo, il legame con Palermo cresce giorno dopo giorno. Come racconta ancora Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, Augello si sta ambientando anche nella vita cittadina:
«Qualcosa ho visto, mi piace la città e tutto il paesaggio che c’è intorno».

E quando il calcio lascia spazio al tempo libero, c’è anche una passione curiosa:
«Mi piace seguire le freccette».

Altre notizie

tramoni

Palermo-Tramoni: il Pisa frena la trattativa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
palermo bari serie b 2-0 (58) palumbo castrovilli

Bari, continuano gli allenamenti in vista del Palermo: Castrovilli torna in gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (103) logo ingresso campi

Palermo verso Bari: lavoro sulla fase difensiva a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
622801848_1328394775972604_5260784269911080471_n

Palermo, Magnani pronto al rientro: presto a disposizione di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
e3e7b5e1-al-EY-55c4cb79

Palermo ed Etihad Airways insieme: avviata una nuova partnership

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
longo conferenza bari

Repubblica: “Venerdì arriva il Palermo. Sette giorni per rifare il Bari, a Longo servono più rinforzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 084818

Repubblica: “Tramoni al Palermo, affondo decisivo. Il giocatore dice sì ai rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
tramoni

Il Tirreno: “Tramoni-Palermo, Pisa prende tempo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
382e64f0-05b6-4cdc-82e0-40eefa42ca08

Sannino si racconta: «Ho avuto la fortuna di allenare Dybala, il più forte di tutti. Zamparini…»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 072824

La Nazione: “Tramoni-Palermo, Pisa divisa: tra resistenza e realpolitik”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 064808

La Nazione: “Palermo rilancia per Tramoni: nuova offerta al Pisa, si avvicina la chiusura”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (116) inzaghi Beresisnki diakitè

Giornale di Sicilia: “Palermo, i pareggi rallentano la corsa: per la A serve accelerare”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 (16)

Coppa Italia, notte amara per la Fiorentina: il Como vince 3-1 e passa il turno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
file2 (15)

Venezia, colpo in attacco: Lauberbach in arrivo dal Mechelen per 2 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (43) Micai Insigne

Reggiana, ufficiale l’arrivo dell’ex rosa Micai

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
file1 (21)

Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-1 all’intervallo: botta e risposta nel primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
file1 - 2026-01-27T211643.452

L’ex rosa Bettella torna a Pescara: «Qui è casa mia, voglio riportare lo spirito giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026