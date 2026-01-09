Giornale di Sicilia: “Frecciarossa Augello, il Palermo corre veloce a sinistra”

PALERMO – Corre, spinge, copre e garantisce continuità. Tommaso Augello è diventato uno dei punti fermi del Palermo di Inzaghi, un vero e proprio “must” nello scacchiere rosanero. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’esterno sinistro è tra gli intoccabili del tecnico, nonostante un dato realizzativo che racconti solo un assist stagionale.

Augello è stato impiegato in tutte le 18 gare di campionato disputate fin qui dal Palermo e anche nelle due partite di Coppa Italia contro Cremonese e Udinese. Un minutaggio importante, certificato dai 1.489 minuti già accumulati, che lo collocano tra i giocatori di movimento più utilizzati dell’intera Serie B. Numeri che, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, raccontano l’affidabilità di un esterno sempre presente.

Nel sistema di Inzaghi, soprattutto nel 3-4-2-1 (o 3-5-2) che richiede grande sacrificio agli esterni, Augello è considerato imprescindibile. Qualità e quantità si fondono in un profilo capace di garantire copertura in fase difensiva e costante spinta offensiva. Non a caso, evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’esterno rosanero ha già effettuato 74 cross, con una media superiore ai quattro a partita, diventando una presenza costante nella metà campo avversaria.

Se sul piano offensivo il bottino parla di un solo assist – quello per Bani nel pareggio di Cesena – il contributo di Augello va ben oltre i numeri. Priorità numerica in non possesso, forza e gamba per accompagnare l’azione, capacità di sacrificarsi senza mai lesinare corsa: elementi che spiegano perché Inzaghi continui a riporre in lui massima fiducia, come ribadisce il Giornale di Sicilia.

Arrivato in estate dalla Serie A dopo le esperienze con Cagliari e Sampdoria, Augello ha scelto Palermo con un obiettivo chiaro: essere un punto di riferimento per lo spogliatoio e contribuire a un progetto ambizioso. Per un giocatore con 197 presenze nella massima serie, la discesa di categoria aveva senso solo sposando un’idea forte, quella di riportare i rosanero in Serie A. Un percorso iniziato già anni fa, come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, passando dallo Spezia alla Sampdoria fino all’approdo al Cagliari.

Oggi quella “freccia” sulla fascia sinistra continua a correre. E finché Augello spinge, il Palermo sa di poter contare su una corsia che non si ferma mai.