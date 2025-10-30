Palermo, prosegue la preparazione verso il Pescara: lavoro per reparti a Torretta
È proseguita oggi pomeriggio, al centro sportivo di Torretta, la preparazione del Palermo FC in vista della prossima gara casalinga contro il Pescara, in programma sabato sera al “Renzo Barbera”.
La squadra allenata da Filippo Inzaghi ha svolto una seduta pomeridiana divisa in due gruppi, dedicandosi a lavori specifici per reparti.
L’obiettivo è ottimizzare condizione e meccanismi tattici in vista del match valido per l’11ª giornata di Serie B.