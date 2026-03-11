Monza-Palermo, il sindaco Pilotto rassicura sull’ordine pubblico: «Misure adeguate per vivere la gara con serenità»

La sfida tra Monza e Palermo, in programma sabato allo U-Power Stadium, sarà accompagnata da un importante piano organizzativo sul fronte della sicurezza. A fare il punto è stato il sindaco di Monza Paolo Pilotto, intervenuto durante la presentazione del progetto “Generazione Monza” al Comune.

Il primo cittadino ha affrontato anche il tema dell’ordine pubblico in vista della partita, che vedrà la presenza di molti tifosi rosanero provenienti dalla Sicilia e dal Nord Italia.





«L’Osservatorio che sapete è questo ente supremo che governa sulle prefetture, sulle questure e sui sindaci e sulle società sportive ha segnalato una serie di attenzioni da avere», ha spiegato Pilotto nel corso dell’incontro.

Il sindaco ha poi sottolineato come le istituzioni abbiano già lavorato in sinergia con le autorità competenti per garantire il regolare svolgimento della partita.

«Noi ne abbiamo parlato con il prefetto, il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, la società stessa. Riteniamo che le attenzioni che sono state messe in campo siano più che sufficienti per vivere con grande serenità una giornata che già oggi è una giornata in cui ci si aspetta di avere almeno 10.000 spettatori».

Un segnale di fiducia dunque da parte dell’amministrazione comunale, che punta a trasformare il match tra Monza e Palermo in una giornata di sport e partecipazione, nonostante l’importanza della gara e la grande presenza di tifosi ospiti attesa allo stadio brianzolo.