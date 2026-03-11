Monza-Palermo, il sindaco Pilotto rassicura sull’ordine pubblico: «Misure adeguate per vivere la gara con serenità»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 154552

La sfida tra Monza e Palermo, in programma sabato allo U-Power Stadium, sarà accompagnata da un importante piano organizzativo sul fronte della sicurezza. A fare il punto è stato il sindaco di Monza Paolo Pilotto, intervenuto durante la presentazione del progetto “Generazione Monza” al Comune.

Il primo cittadino ha affrontato anche il tema dell’ordine pubblico in vista della partita, che vedrà la presenza di molti tifosi rosanero provenienti dalla Sicilia e dal Nord Italia.


«L’Osservatorio che sapete è questo ente supremo che governa sulle prefetture, sulle questure e sui sindaci e sulle società sportive ha segnalato una serie di attenzioni da avere», ha spiegato Pilotto nel corso dell’incontro.

Il sindaco ha poi sottolineato come le istituzioni abbiano già lavorato in sinergia con le autorità competenti per garantire il regolare svolgimento della partita.

«Noi ne abbiamo parlato con il prefetto, il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, la società stessa. Riteniamo che le attenzioni che sono state messe in campo siano più che sufficienti per vivere con grande serenità una giornata che già oggi è una giornata in cui ci si aspetta di avere almeno 10.000 spettatori».

Un segnale di fiducia dunque da parte dell’amministrazione comunale, che punta a trasformare il match tra Monza e Palermo in una giornata di sport e partecipazione, nonostante l’importanza della gara e la grande presenza di tifosi ospiti attesa allo stadio brianzolo.

Altre notizie

tifosi renzo barbera tornelli

Palermo, via libera del Consiglio comunale al progetto di riqualificazione del “Renzo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (101)

Palermo, allenamento mattutino a Torretta: lavoro sulla fase difensiva verso la sfida con il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo

Palermo: Pohjanpalo e Joronen convocati dalla Finlandia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
palermo padova 1-0 (125) segre varas

Padova, Varas: «Palermo ha l’organico più forte, oltre al Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
file1 - 2026-03-11T121509.138

Monza verso il Palermo: allenamento differenziato per Hernani

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Daniele Doveri (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Serie B, 30ª giornata: designazioni arbitrali. Doveri arbitrerà Monza-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 113249

Monza, allenamento a porte aperte verso il Palermo: pochi tifosi presenti a Monzello

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 084445

Carrarese, Calabrese guarda avanti dopo il Palermo: «Prestazione da squadra vera, ora servono punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 075657

Gazzetta dello Sport: “Monza, la coppia Cutrone-Petagna per sfidare il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
braida

Monza-Palermo, il doppio ex Braida presenta la sfida: «Rosanero meritano la Serie A. Inzaghi è un artista del gol e dell’allenare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Giornale di Sicilia: “Palermo, a Monza per sfatare il tabù scontri diretti: Inzaghi cerca il colpo che vale la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
palermo monza 0-3 (75) le douaron Obiang

Giornale di Sicilia: “Palermo, tre partite per cambiare il campionato: Monza primo snodo prima della sosta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo padova 1-0 (1) tifosi

Perché i tifosi del Palermo stanno scoprendo nuove piattaforme di gioco online

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 154552

Monza-Palermo, il sindaco Pilotto rassicura sull’ordine pubblico: «Misure adeguate per vivere la gara con serenità»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
tifosi renzo barbera tornelli

Palermo, via libera del Consiglio comunale al progetto di riqualificazione del “Renzo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (101)

Palermo, allenamento mattutino a Torretta: lavoro sulla fase difensiva verso la sfida con il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Mondiali 2026, l’Iran si chiama fuori: «Non parteciperemo al torneo negli Stati Uniti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026