Tuttosport: “Modena fenomeno, Sampdoria in crisi: Tiritiello brilla, Lapadula delude”

Come analizza Gianluca Scaduto su Tuttosport, la prima parte di stagione della Serie B ha già delineato sorprese e delusioni, con il Modena di Sottil che si conferma la rivelazione assoluta del campionato. I gialloblù, arrivati a un solo punto dal Monza — squadra che per Scaduto potrebbe dominare la categoria come fece il Sassuolo un anno fa — viaggiano al secondo posto, in piena zona promozione diretta, senza fronzoli ma con un’identità chiara.

Secondo quanto evidenziato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, la scelta estiva di cedere Palumbo non ha indebolito un gruppo costruito con logica e continuità. Un solo ko, nel derby con la Reggiana, e una solidità che restituisce a Sottil una grande rivincita dopo le difficoltà vissute alla Sampdoria. Il Modena manca dalla Serie A dal 2004 e negli ultimi vent’anni ha vissuto stagioni alterne, fino all’arrivo della famiglia Rivetti che ha dato stabilità e progettualità: quattro campionati consecutivi di B e ora la possibilità concreta di alzare ulteriormente l’asticella.

All’opposto, come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, la Sampdoria resta la grande delusione. Il mercato estivo ha indebolito una rosa già fragile, e il fondo della classifica non sorprende più di tanto. Ciò che stupisce, osserva Scaduto, è un club capace di parlare di Serie A per il 2028 mentre lotta per evitare un’altra retrocessione. I 20 mila abbonati sono l’unico vero patrimonio di una squadra che, da Donati al duo Foti-Gregucci, non è ancora riuscita a cambiare passo. La speranza di affidarsi al mercato di gennaio, avverte Tuttosport, rischia di rivelarsi illusoria: se la distanza dalla salvezza dovesse aumentare, diventerebbe complicato attrarre rinforzi di livello.

Sul fronte dei protagonisti individuali, Gianluca Scaduto su Tuttosport indica in Andrea Tiritiello il giocatore rivelazione. Difensore di 30 anni dell’Entella, già autore di cinque gol, miglior marcatore tra i difensori della B, Tiritiello è diventato l’idolo del “Sannazzaro” di Chiavari e un nome caldo in vista del mercato. Patron Gozzi garantisce la permanenza del centrale, ma le pretendenti cresceranno: il suo rendimento è da categoria superiore.

All’estremo opposto c’è Gianluca Lapadula, scelto da Gianluca Scaduto su Tuttosport come giocatore delusione. Approdato allo Spezia lo scorso gennaio per trascinare i liguri verso la A, l’italo-peruviano sta vivendo una fase difficile. Nel Golfo dei Poeti è arrivato Roberto Donadoni, di ritorno dopo anni lontano dalle panchine, e il pari in inferiorità numerica contro il Bari ha dato segnali di risveglio. La speranza dello Spezia è che la rinascita coinvolga anche Lapadula, protagonista in passato di campionati di B straordinari.