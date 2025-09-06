Milan, Vlahovic se lo prendono a zero… in serie A | DOPPIO TRADIMENTO

Non è ancora finita la telenovela Vlahovic che certamente proseguirà fino alla prossima sessione di mercato.

Il Milan ha chiuso un’estate di mercato giudicata molto positivamente, riuscendo a portare a casa innesti di qualità e a puntellare la rosa in ogni reparto. L’obiettivo era rafforzare la squadra e il club rossonero ha saputo muoversi con intelligenza fino all’ultimo giorno.

La ciliegina sulla torta del mercato milanista è stata l’acquisto di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, in rotta col Marsiglia, è arrivato per rinforzare la mediana, un colpo che ha entusiasmato i tifosi. Un altro rinforzo di peso in attacco è Christopher Nkunku, arrivato per aggiungere qualità e duttilità al reparto offensivo.

Per la difesa, il Milan ha piazzato un colpo a sorpresa in extremis con l’arrivo del giovane David Odogu. Il giovane difensore tedesco, classe 2006, è considerato un prospetto molto interessante e rappresenta un investimento per il futuro.

Il grande sogno rossonero per l’attacco rimaneva l’acquisto di un centravanti classico, un vero “numero 9”. In tal senso, si è provato a imbastire uno scambio con la Roma che avrebbe coinvolto Santiago Gimenez e Artem Dovbyk, ma la trattativa non è andata a buon fine. Nonostante questo, il Milan può dirsi soddisfatto del lavoro svolto.

La telenovela Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic è stato al centro di una vera e propria telenovela di mercato. Per tutta l’estate, il centravanti serbo sembrava a un passo dall’addio alla Juventus, con numerose squadre che monitoravano la situazione. Nonostante le voci e le continue speculazioni, la trattativa per un suo trasferimento non si è mai concretizzata.

Il suo inizio di stagione ha spazzato via ogni dubbio. Vlahovic ha risposto alle critiche a suon di gol, segnando due reti nelle prime due giornate di campionato e dimostrando di essere totalmente concentrato sulla Juventus. Tuttavia, la sua posizione contrattuale resta un’incognita: con il contratto in scadenza nel 2026, il centravanti sarà libero di firmare con un’altra squadra a parametro zero.

Il futuro del serbo

Le voci sul futuro di Dusan Vlahovic si intensificano dopo aver iniziato la stagione con due gioie. A partire da gennaio, potrà firmare un pre-contratto con qualsiasi squadra a parametro zero. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la Juventus potrebbe non opporsi a una sua partenza, volendo incassare qualcosa per evitare di perderlo gratuitamente in futuro.

Secondo diverse fonti, l’Inter starebbe monitorando la situazione con grande interesse. I nerazzurri potrebbero farsi avanti in caso di cessione di uno o due dei big, per assicurarsi a costo zero un centravanti di valore assoluto. Si tratterebbe di un’ennesima beffa per il Milan, che in passato ha seguito a lungo il giocatore senza successo.