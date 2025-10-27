MESSI COME MODRIC: il suo sogno era giocare nell’Inter, c’è la firma UFFICIALE

Il fuoriclasse argentino non si vuole fermare.

La carriera recente di Leo Messi ha vissuto una svolta storica nell’estate del 2021, quando il Barcellona, a causa dei vincoli economici imposti dalla Liga, non poté rinnovargli il contratto. Dopo oltre vent’anni in Catalogna, il campione argentino si trasferì al Paris Saint-Germain, dove ritrovò Neymar e si unì a Mbappé in un tridente stellare. Le due stagioni a Parigi, però, furono altalenanti: successi nazionali, ma delusioni in Champions League e un rapporto mai davvero profondo con l’ambiente francese.

Il punto più alto della sua carriera recente è arrivato nel Mondiale 2022 in Qatar, dove Messi ha guidato l’Argentina fino al trionfo. Con sette gol e prestazioni da leader assoluto, ha trascinato la Selección alla terza Coppa del Mondo della sua storia, battendo la Francia in una finale leggendaria ai rigori. Il titolo mondiale ha consacrato definitivamente il suo status di leggenda, chiudendo un cerchio iniziato nel 2006.

Nel 2023 Messi ha scelto una nuova sfida, firmando per l’Inter Miami in Major League Soccer. Il suo arrivo ha rivoluzionato l’immagine del calcio americano, portando sponsor, tifosi e visibilità mondiale. Con lui, anche Busquets, Alba e successivamente Suárez hanno raggiunto la Florida, formando un gruppo dall’anima blaugrana.

Oggi Messi è molto più di un calciatore: è un ambasciatore globale del calcio, simbolo di professionalità e passione. In MLS continua a stupire con giocate d’autore, confermando che, anche lontano dall’Europa, la sua luce resta ineguagliabile.

Messi rinnova con l’Inter Miami fino al 2028

La storia tra Lionel Messi e l’Inter Miami continua. La franchigia della Florida ha ufficializzato l’estensione del contratto dell’argentino, che resterà legato al club fino al giugno 2028. Un segnale forte della volontà reciproca di proseguire un progetto che ha già cambiato il volto della MLS. «Mi rende felice continuare qui e far parte di un sogno diventato realtà: giocare al Miami Freedom Park. Da quando sono arrivato, mi sento davvero felice», ha dichiarato Messi dopo l’annuncio ufficiale.

Soddisfatto anche David Beckham, co-proprietario del club: «La nostra visione era quella di portare i migliori giocatori al Miami e in questa città, ed è esattamente ciò che abbiamo fatto». L’ex campione inglese ha sottolineato come la presenza di Messi abbia trasformato l’immagine e l’ambizione della società.

Obiettivi e nuovi record personali

A 38 anni, Messi non smette di inseguire traguardi. Con 889 gol in carriera, punta a superare quota 900 entro fine anno e, nel lungo periodo, a raggiungere 1000 gol e 500 assist. Nel mirino anche il record di Cristiano Ronaldo, oggi a 949 reti complessive.

La “Pulga” sarà il simbolo del nuovo Freedom Park, lo stadio dell’Inter Miami che aprirà nel 2026. Candidato all’MVP 2025, Messi potrebbe diventare il primo a vincerlo per due stagioni consecutive, continuando a riscrivere la storia anche in America.