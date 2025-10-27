Monza, Galazzi in dubbio per Palermo: Bianco valuta le condizioni dell’esterno

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Paolo Bianco dovrà valutare attentamente le condizioni di Andrea Galazzi prima della partenza per Palermo. L’esterno offensivo biancorosso è in fase di recupero dopo la lesione al bicipite femorale e il suo impiego resta in dubbio per la sfida del Barbera.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, non desta invece particolari preoccupazioni Carboni, uscito anzitempo nella gara contro la Reggiana a causa di crampi. L’argentino ha già ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo e sarà a disposizione per la prossima gara di campionato.

Restano invece indisponibili Alvarez, Petagna, Brorrson, Antov e Forson, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Una situazione che costringerà Bianco a studiare nuove soluzioni tattiche, soprattutto in attacco, dove le alternative restano ridotte.

Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo del tecnico è gestire al meglio le energie in vista della trasferta siciliana, dove il Monza proverà a proseguire la striscia positiva e confermarsi tra le squadre più in forma del momento.