Monza, Galazzi in dubbio per Palermo: Bianco valuta le condizioni dell’esterno

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Paolo Bianco dovrà valutare attentamente le condizioni di Andrea Galazzi prima della partenza per Palermo. L’esterno offensivo biancorosso è in fase di recupero dopo la lesione al bicipite femorale e il suo impiego resta in dubbio per la sfida del Barbera.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, non desta invece particolari preoccupazioni Carboni, uscito anzitempo nella gara contro la Reggiana a causa di crampi. L’argentino ha già ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo e sarà a disposizione per la prossima gara di campionato.

Restano invece indisponibili Alvarez, Petagna, Brorrson, Antov e Forson, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Una situazione che costringerà Bianco a studiare nuove soluzioni tattiche, soprattutto in attacco, dove le alternative restano ridotte.

Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo del tecnico è gestire al meglio le energie in vista della trasferta siciliana, dove il Monza proverà a proseguire la striscia positiva e confermarsi tra le squadre più in forma del momento.

Ultimissime

Breda: «Il Palermo di Inzaghi? Ancora senza identità»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Tuttosport: “Catanzaro, è nata una stella: Cissé ferma il Palermo del City Group e illumina la Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

MESSI COME MODRIC: il suo sogno era giocare nell’Inter, c’è la firma UFFICIALE

Marco Fanfani Ottobre 27, 2025

Monza, Galazzi in dubbio per Palermo: Bianco valuta le condizioni dell’esterno

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Giornale di Sicilia: “La zona rossa non regge. Lite e coltellate nel cuore di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025