Maran presenta Frosinone-Brescia: «Cambio societario? Cellino lo vedo come al solito»

A due giorni dalla sfida tra Frosinone e Brescia, è intervenuto l’attuale tecnico delle rondinelle Maran che ha fatto il punto sulla situazione:

Adesso la sfida col Frosinone, che settimana è stata?

«Le risposte sul campo sono sempre buone, anche se bisogna confrontarsi con gli episodi. La settimana è stata caratterizzata dal lavoro, andando forte e con partecipazione. Il momento non è felice, ma sull’impegno niente da dire. Le risorse mentali sono fondamentali. Stamattina abbiamo iniziato prima l’allenamento, avevo voglia di iniziare presto. Non mi aspettavo nessuna reazione, da questo punto di vista ho dei soldati. Ho parlato di determinate cose, una mattinata intensa».

Chi non sarà del match?

«Infortunati? Abbiamo qualche acciacco da verificare domani. Cistana? Non andrà nemmeno in panchina, ha bisogno di lavorare ancora. Bianchi e Bertagnoli da monitorare. Ci sono situazioni individuali che possono incidere. Noi dobbiamo supportarci a vicenda, se la squadra sta bene migliora tutto. Tutti dobbiamo fare qualcosa di più, ce lo meritiamo anche. Serve più convinzione, senza pause mentali all’episodio negativo. Cerchiamo di essere migliori ogni settimana, sono convinto che questa sia la strada. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più. Frosinone? E’ arrivato un buonissimo allenatore, hanno trovato la quadratura giusta. Andiamo senza paura per giocarci la partita. Dobbiamo metterci convinzione nei momenti più importanti della gara. Cambio societario? Cellino lo vedo come al solito, combattivo, con me non ha parlato di questi discorsi. E’ presente, ci fa sentire il suo sostegno».