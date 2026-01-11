Mantova-Palermo, Inzaghi studia la sorpresa: Vasic tra le linee. Le probabili formazioni
MANTOVA – Tutto pronto al “Martelli” per Mantova-Palermo, sfida che mette in palio punti pesanti e conferme tecniche in un momento delicato della stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, la gara si presenta come un incrocio interessante tra due squadre organizzate, con identità ben definite e scelte tattiche tutt’altro che scontate.
Secondo il Corriere dello Sport, Modesto conferma il 3-5-2 ma è costretto a rinunciare allo squalificato Radaelli, sostituito da Maggioni sulla corsia destra. In avanti resta aperto il ballottaggio tra Ruocco e Mensah, con Mancuso riferimento offensivo di un Mantova che cerca continuità davanti al proprio pubblico.
Sul fronte Palermo, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, Inzaghi prepara qualche possibile sorpresa. Il tecnico rosanero valuta Vasic come trequartista alle spalle di Pohjanpalo, mentre sulle fasce Peda e Pierozzi sembrano in vantaggio su Bereszynski. Una scelta che confermerebbe la volontà di dare equilibrio e inserimenti alla manovra offensiva.
OGGI A MANTOVA
Stadio Danilo Martelli, ore 15
TV: Dazn, Prime Video, OneFootball TV
ARBITRO: Perenzoni di Rovereto
ASSISTENTI: Capaldo, Pascarella
IV UOMO: Mucera
VAR: Pairetto
AVAR: Nasca
MANTOVA (3-5-2)
Allenatore: Modesto
Bardi;
Cella, Castellini, Bani;
Maggioni, Wieser, Paoletti, Trimboli, Fiori;
Ruocco, Mancuso.
A disposizione:
Andrenacci, Vukovic, Marai, Pittino, Fedel, Mullen, Zuccon, Marras, Mensah, Falletti, Bragantini.
Indisponibili: Artioli, Bonfanti, Caprini, Mantovani
Squalificati: Radaelli
Diffidati: –
Ultime: Radaelli è sostituito da Maggioni sulla destra. In attacco ballottaggio Ruocco-Mensah.
PALERMO (3-4-2-1)
Allenatore: Filippo Inzaghi
Joronen;
Peda, Ceccaroni, Ranocchia;
Pierozzi, Segre, Palumbo, Augello;
Vasic, Mancuso;
Pohjanpalo.
A disposizione:
Gomis, Avella, Bereszynski, Diakité, Veroli, Gomes, Gyasi, Giovane, Blin, Le Douaron, Corona.
Indisponibili: –
Squalificati: –
Diffidati: Palumbo
Ultime: possibile sorpresa Vasic trequartista alle spalle di Pohjanpalo. A destra Peda e Pierozzi favoriti su Bereszynski.