Tuttosport: “Mantova-Palermo, le probabili formazioni”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Mantova e Palermo si affrontano al Martelli con assetti speculari e scelte precise da parte di Modesto e Inzaghi, in una sfida che mette in palio punti pesanti nella corsa ai rispettivi obiettivi.

Ore: 15

Stadio: Martelli (Mantova)

TV: Dazn, Prime Video, OneFootball

Web: tuttosport.com

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Capaldo – Pascarella

Quarto ufficiale: Mucera

VAR: Pairetto

AVAR: Nasca

MANTOVA (3-4-2-1)

Allenatore: Modesto

Bardi;

C. Bani, Cella, Castellini;

Maggioni, Trimboli, Wieser, Fiori;

Falletti, Ruocco;

Mancuso.

A disposizione: Andrenacci, Vukovic, Mullen, Mensah, Fedel, Marras, Bragantini, Marai, Paoletti, Pittino, Zuccon.

Indisponibili: Artioli, Bonfanti, Caprini, Mantovani.

Squalificati: Radaelli.

Diffidati: nessuno.

PALERMO (3-4-2-1)

Allenatore: Inzaghi

Joronen;

Ceccaroni, Bani, Bereszynski;

Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello;

Palumbo, Le Douaron;

Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Avella, Peda, Diakitè, Veroli, Gyasi, Blin, Gomes, Giovane, Vasic, Corona.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Palumbo.