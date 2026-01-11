Tuttosport: “Mantova-Palermo, le probabili formazioni”
Secondo quanto riportato da Tuttosport, Mantova e Palermo si affrontano al Martelli con assetti speculari e scelte precise da parte di Modesto e Inzaghi, in una sfida che mette in palio punti pesanti nella corsa ai rispettivi obiettivi.
Ore: 15
Stadio: Martelli (Mantova)
TV: Dazn, Prime Video, OneFootball
Web: tuttosport.com
Arbitro: Perenzoni di Rovereto
Assistenti: Capaldo – Pascarella
Quarto ufficiale: Mucera
VAR: Pairetto
AVAR: Nasca
MANTOVA (3-4-2-1)
Allenatore: Modesto
Bardi;
C. Bani, Cella, Castellini;
Maggioni, Trimboli, Wieser, Fiori;
Falletti, Ruocco;
Mancuso.
A disposizione: Andrenacci, Vukovic, Mullen, Mensah, Fedel, Marras, Bragantini, Marai, Paoletti, Pittino, Zuccon.
Indisponibili: Artioli, Bonfanti, Caprini, Mantovani.
Squalificati: Radaelli.
Diffidati: nessuno.
PALERMO (3-4-2-1)
Allenatore: Inzaghi
Joronen;
Ceccaroni, Bani, Bereszynski;
Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello;
Palumbo, Le Douaron;
Pohjanpalo.
A disposizione: Gomis, Avella, Peda, Diakitè, Veroli, Gyasi, Blin, Gomes, Giovane, Vasic, Corona.
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Palumbo.