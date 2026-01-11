Gazzetta dello Sport: “Mantova-Palermo, tutto pronto al Martelli. Le probabili formazioni”
È tutto pronto allo stadio Danilo Martelli per Mantova-Palermo, calcio d’inizio alle ore 15. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, le due squadre si presentano con lo stesso sistema di gioco, il 3-4-2-1, a conferma di un confronto che si annuncia equilibrato e ricco di duelli individuali.
Il Mantova di Modesto si affida tra i pali a Bardi, con una linea difensiva formata da Castellini, Cella e Bani. Sugli esterni agiranno Maggioni e Fiori, mentre in mezzo al campo spazio a Paoletti, Trimboli e Wieser per garantire equilibrio e intensità. Alle spalle dell’unica punta Mancuso toccherà a Falletti e Ruocco accendere la manovra offensiva.
Il Palermo di Inzaghi risponde con Joronen in porta. In difesa spazio a Ceccaroni, Bani e Peda, con Augello e Pierozzi sulle corsie. In mezzo al campo Ranocchia e Segre guideranno il gioco, mentre sulla trequarti agiranno Vasic e Palumbo a supporto di Pohjanpalo.
Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la gara sarà diretta da Perenzoni di Rovereto, con Capaldo e Pascarella assistenti, Mucera quarto uomo e la coppia Pairetto–Nasca al VAR.
Probabili formazioni
MANTOVA (3-4-2-1)
Bardi; Castellini, Cella, Bani; Maggioni, Paoletti, Trimboli, Fiori; Falletti, Ruocco; Mancuso.
Allenatore: Modesto.
Panchina: Andrenacci, Vukovic, Mullen, Fedel, Marai, Pittino, Wieser, Zuccon, Mensah, Marras, Bragantini.
Squalificati: Radaelli.
Indisponibili: Mantovani, Bonfanti, Artioli, Caprini.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Vasic, Palumbo; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
Panchina: Gomis, Avella, Bereszynski, Diakitè, Veroli, Gyasi, Gomes, Blin, Giovane, Le Douaron, Corona.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Palumbo.
Indisponibili: nessuno.
Dati partita
Stadio: Martelli (Mantova)
Orario: 15
TV: Dazn, Prime Video, OneFootball
Arbitro: Perenzoni di Rovereto
VAR: Pairetto
AVAR: Nasca