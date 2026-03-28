Lupo: «Palermo forte ma presuntuoso. L’Avellino può approfittarne»

L’Avellino guarda al futuro con rinnovata fiducia, tra salvezza ormai alla portata e un possibile inserimento nella zona playoff. A tracciare il quadro è Fabio Lupo, ex direttore sportivo del Palermo ed ex centrocampista dei biancoverdi, intervenuto ai microfoni di Sport Channel 214. Un’analisi lucida che, come emerge dalle sue parole rilasciate a Sport Channel 214, tocca tutti i temi caldi del momento: dalla corsa salvezza fino alla sfida contro il Palermo.

«In coda la classifica è davvero complicata per tutte, perché alla fine, secondo me, fino ai 34 del Padamon, ma forse possiamo arrivare anche ai 36 dell’Empoli, ci stanno dentro tutte. Può succedere veramente di tutto. L’hanno dimostrato le ultime giornate di campionato, in cui le squadre in bassa classifica hanno fatto risultati clamorosi anche contro le squadre di vertice. Però questa è la caratteristica della Serie B: l’imprevedibilità è sempre stata una costante».





Sulla quota salvezza, Lupo ha le idee chiare: «Io credo che la salvezza già a 42 punti ci può stare, ma mettiamo anche 5-6 punti in più. Secondo me è alla portata, perché pensare che tutte le squadre che finora hanno viaggiato a una media bassa possano accelerare clamorosamente nelle ultime partite mi sembra complicato. Quindi ho sempre detto che già a 42 la salvezza è abbastanza vicina, mentre a 43-44 è certa».

Nel corso dell’intervento a Sport Channel 214, l’ex dirigente rosanero ha aperto anche alla possibilità di qualcosa in più per l’Avellino: «Io credo che debba guardare in alto, perché la zona playoff è più vicina della zona playout, se vogliamo. Quindi è legittimo fare un pensierino».

Determinante, secondo Lupo, il lavoro di Ballardini: «L’Avellino sembra aver trovato un suo equilibrio, una sua stabilità». Un aspetto che potrebbe incidere anche nella prossima sfida contro il Palermo, snodo importante della stagione.

Proprio sul match del Barbera, Lupo ha offerto una chiave di lettura interessante nel suo intervento a Sport Channel 214: «Il Palermo sta facendo un campionato al di sotto delle sue possibilità. Ha una rosa ampia e forte, assolutamente a livello di Venezia e Monza».

Poi la stoccata finale: «Il Palermo, se non è in ritardo, ha perso tanti punti per una questione di presunzione. L’Avellino, se fa una partita attenta, può cercare di sfruttare questi momenti di una squadra che però rimane forte».