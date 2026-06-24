Longari: “Modena interessato a Augello”

Possibili movimenti in uscita in casa Palermo. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il Modena starebbe monitorando la situazione di Tommaso Augello, terzino sinistro approdato in rosanero nella scorsa sessione estiva.

Il difensore, classe 1994, è entrato a far parte della rosa del Palermo dopo le esperienze in Serie A con Cagliari, Sampdoria e Spezia, portando esperienza e affidabilità sulla corsia mancina. Il suo profilo sarebbe tra quelli seguiti dal club emiliano per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.



