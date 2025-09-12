Lo Monaco: «Ho sfiorato la morte in un incidente a Palermo. Sono stato un incosciente»

Paura per Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo di Catania e Palermo, che ai microfoni di Radio Crc ha raccontato il grave incidente avuto in Sicilia.

«Ho avuto un colpo di sonno mentre ero alla guida della mia macchina – ha dichiarato Lo Monaco – stavo tornando da San Vito Lo Capo in direzione Messina. Sono stato ricoverato per 12 giorni in ospedale a Palermo, prima di essere dimesso. Sono stato un perfetto incosciente, non ho ascoltato il mio corpo e la mia stanchezza».

Il dirigente ha poi spiegato la dinamica e le conseguenze: «Per fortuna la macchina ha attutito l’impatto e l’incidente è avvenuto a due passi da Villa Sofia, dove mi hanno portato subito. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarmi dal veicolo. Ho avuto dieci costole rotte, lo sterno, una vertebra e il piatto orbitale dell’occhio sinistro fratturati. Inoltre dieci punti di sutura, un trauma cranico e una sacca al quadricipite che ho dovuto svuotare tre volte».

Lo Monaco non ha perso la voglia di scherzare: «Più punti io che il Napoli? A quest’ora avremmo già vinto lo scudetto», ha sorriso amaramente.

Infine, l’ex dirigente ha voluto lanciare un messaggio: «Bisogna ascoltare il proprio corpo per evitare che accadano certe cose. Io oggi sono in piedi per miracolo».