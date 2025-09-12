Inzaghi: «Il Palermo ha un sogno da inseguire. Con Brunori e Pohjanpalo in due partite 35 tiri in porta»

Alla vigilia della terza giornata di Serie B, Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dalla sala stampa del Renzo Barbera. Domenica alle 17:15 il Palermo affronterà il Südtirol al Druso di Bolzano, e il tecnico ha analizzato i punti di forza e gli obiettivi della sua squadra.

«Noi lavoriamo per cercare le soluzioni che la gara ci porterà – ha spiegato Inzaghi – il Frosinone ci ha preso forte e ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo una rosa forte e durante la partita i giocatori possono trovare la giocata. Il campionato è equilibrato e difficile: molti che giocherebbero in A oggi sono in Serie B. Noi abbiamo una grande possibilità, siamo forti, abbiamo un pubblico straordinario e con il lavoro dovremo cercare di raggiungere il nostro sogno».

Sul reparto offensivo, il tecnico ha sottolineato: «In due partite abbiamo fatto 30-35 tiri in porta. Brunori gioca sempre vicino a Pohjanpalo, anche se giochiamo con due trequartisti, uno di loro è sempre una punta».

Inzaghi ha poi richiamato la squadra alla fame di risultati: «Il Palermo dal ’77 non vince la prima trasferta. È iniziato il momento per fare qualche record, ed è una cosa che abbiamo in testa. Abbiamo grande rispetto per il Südtirol, ma voglio sempre uscire con la maglia sudata».

Non sono mancate le note sugli indisponibili: «Diakité non è stato bene oggi, vedremo se riuscirà ad allenarsi. Speriamo di recuperarlo». E sulla situazione dei portieri ha chiarito: «Il terzo portiere sarà un ragazzo. Siamo contenti di Avella, sappiamo cosa è successo in questo reparto e la società è stata brava a tornare ai ripari».