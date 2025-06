Lega B, ufficiali date e orari dei Playout: si gioca il 15 e il 20 giugno

La Lega B ha reso note le date dei playout validi per la stagione 2024/2025. Le gare, che decreteranno l’ultima retrocessione in Serie C, si disputeranno a metà giugno, dopo la conclusione dei procedimenti sportivi in corso e nel rispetto delle proroghe stabilite dalla FIGC.

Questo il calendario ufficiale delle due sfide salvezza:

Andata: domenica 15 giugno 2025

17ª classificata vs 16ª classificata – ore 20:30

Ritorno: venerdì 20 giugno 2025

16ª classificata vs 17ª classificata – ore 20:30

La Lega ha specificato che gli abbinamenti tra le squadre coinvolte saranno comunicati separatamente, in attesa delle ultime definizioni normative e federali.