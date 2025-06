De Laurentiis attacca la Serie B: «Le neopromosse non sono pronte per la A, serve un reset»

Durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo del Napoli, Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare con toni critici del sistema calcistico italiano, soffermandosi in particolare sulla Serie B e sulla mancanza di competitività delle neopromosse in Serie A.

Il presidente azzurro ha espresso forti dubbi sull’attuale struttura del campionato cadetto, ritenendo che non sia in grado di produrre squadre pronte per affrontare la massima serie.

Ecco le sue parole:

«Quest’anno tra stipendi e investimenti usciranno 300 milioni. Se poi viene una squadra dalla B a chiedermi un giocatore in prestito con lo stipendio pagato al 50%, mi domando che son venuti a fare in Serie A? Allora vuol dire che la Serie B deve essere resettata».

De Laurentiis ha poi aggiunto:

«Se c’è il bisogno che si faccia un campionato competitivo, bisogna iniziare a domandare: tu neopromossa hai le credenziali per la massima serie? Perché se non hai sufficiente audience, se non hai la possibilità di fare un certo tipo di fatturato, come pensi di poter competere contro la Juventus, il Milan, l’Inter, la Roma o il Napoli?».

Infine, una riflessione più ampia sul sistema:

«Una volta qualcuno delle istituzioni mi disse: “Allora sto campionato non partirà mai”. Però uno questa domanda se la dovrebbe porre, visto che le partite sono pure troppe».