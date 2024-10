In questi istanti allo Stadium di Torino, Juventus e Stoccarda si stanno affrontando per il match di Champions League. Dal settore ospiti non mancano gli striscioni dei tifosi tedeschi. Prima il “Non mollate” dedicato ai cittadini dell’Emilia Romagna colpiti in queste ore dai forti temporali, successivamente lo sfottò nei confronti dei bianconeri: “Chi ama il calcio odia la Juve”. In alto la foto.

Continue Reading