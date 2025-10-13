Italia, Kean lascia il ritiro dopo l’infortunio alla caviglia: salta la sfida con Israele

Brutte notizie per la Nazionale di Gennaro Gattuso: Moise Kean è stato costretto a lasciare il ritiro dell’Italia dopo l’infortunio alla caviglia subito nella gara contro l’Estonia.

L’attaccante della Fiorentina non ha infatti recuperato dal problema che l’ha costretto a uscire anzitempo nel match amichevole vinto 1-3 a Tallinn. Nella mattinata di lunedì 13 ottobre, Kean si è sottoposto a esami strumentali che hanno confermato la necessità di uno stop, rendendolo indisponibile per la prossima partita contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali.

La FIGC ha comunicato ufficialmente la decisione con una nota:

“Il C.t. Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra e non è quindi a disposizione per la partita con Israele.”