Il “vice Lukaku” Conte lo aveva in squadra | Rimpianto Napoli: è stato uno spreco assoluto

L’infortunio di Lukaku ha scombinato i piani.

Il Napoli campione d’Italia ha iniziato la nuova stagione con due vittorie di fila, ma i risultati positivi sono stati accompagnati da una serie di problemi legati agli infortuni. La situazione più grave ha riguardato Romelu Lukaku, costretto a fermarsi a lungo dopo un serio problema fisico che ha complicato i piani di Antonio Conte.

Durante un’amichevole estiva contro l’Olympiacos, l’attaccante belga ha riportato una lesione al muscolo retto femorale con interessamento del tendine. Un infortunio pesante che lo terrà lontano dal campo almeno fino a dicembre. Il medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico, ha spiegato che Lukaku ha scelto un trattamento conservativo al posto dell’intervento chirurgico, con tempi di recupero sostanzialmente equivalenti.

Il centravanti si trova attualmente in Belgio per seguire un percorso riabilitativo mirato, sempre sotto la supervisione dello staff medico partenopeo. I contatti tra i terapisti locali e il Napoli sono costanti e, entro due settimane, un membro dello staff sanitario azzurro raggiungerà Lukaku per monitorare da vicino i progressi. L’obiettivo è garantirne il rientro senza complicazioni, rispettando i tempi programmati.

Nonostante la gestione accurata, il Napoli e lo staff di Conte sono finiti nel mirino delle critiche per l’alto numero di stop muscolari. Canonico ha però difeso il lavoro svolto, sottolineando come gli infortuni siano parte inevitabile dello sport. Ha ricordato che la squadra ha registrato quindici casi in pochi mesi, un dato comunque inferiore rispetto ad altre società di Serie A, alcune delle quali hanno superato quota quaranta.

Simeone decisivo all’Olimpico

Tuttosport apre con un titolo a effetto: “CholiToro!”. Giovanni Simeone, ex Napoli, ha firmato la prima vittoria stagionale del Torino, piegando l’Atalanta di Gasperini con una rete di grande determinazione.

L’argentino si è sbloccato a Roma con un gol che ha unito tecnica e rabbia agonistica, regalando ai granata tre punti preziosi.

Baroni ridisegna il Toro

Merito anche del tecnico Marco Baroni, che ha cambiato sistema di gioco riuscendo a imbrigliare la Roma. La squadra è apparsa finalmente compatta e aggressiva, soprattutto nella ripresa, quando la prodezza di Simeone ha coronato una prestazione di grande intensità.

E con il rientro imminente di Zapata, il Toro può guardare avanti con rinnovata fiducia.