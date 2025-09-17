Nikolaou cerca il riscatto al Barbera. Quotidiano di Puglia: “Bari a Palermo per l’impresa”

Una serata speciale, carica di significati personali e collettivi. Dimitris Nikolaou torna da avversario a Palermo, in quello stadio che è stato casa sua fino a poche settimane fa. Come racconta Davide Abrescia sul Quotidiano di Puglia, il difensore greco è arrivato al Bari in prestito secco dal club rosanero e a fine stagione farà ritorno, almeno formalmente, in Sicilia. Venerdì sera guiderà la retroguardia biancorossa nel tentativo di giocare un brutto scherzo alla sua ex squadra.

Accolto come un colpo di mercato un anno fa, Nikolaou non aveva rispettato le attese in maglia rosanero, come sottolinea Davide Abrescia sul Quotidiano di Puglia. Nonostante 29 presenze e un gol segnato proprio al Barbera contro il Catanzaro di Caserta, il suo rendimento non è bastato a convincere Inzaghi, che ha scelto di fare a meno di lui sin dall’inizio della sua gestione. Ora l’occasione della “vendetta sportiva” arriva davanti a un Barbera gremito, in una gara fondamentale anche per il Bari, chiamato a rialzarsi dopo il pesante ko di Modena.

La prestazione contro gli emiliani ha lasciato il segno. Secondo Davide Abrescia sul Quotidiano di Puglia, la squadra di Caserta è apparsa fragile e involuta rispetto alle uscite precedenti. Sei gol incassati in tre partite sono un dato che impone riflessioni: non a caso, negli ultimi allenamenti, l’allenatore ha testato un modulo con tre centrali difensivi, soluzione già adottata lo scorso anno con il Catanzaro in un momento di difficoltà.

Un cambio di sistema, comunque, non è imminente. Come evidenzia ancora Davide Abrescia sul Quotidiano di Puglia, la rosa del Bari è stata costruita per il 4-3-3, con abbondanza di esterni offensivi e appena quattro difensori centrali di ruolo, più il giovane Mavraj. Per questo Caserta predica pazienza, cercando compattezza e fiducia nel gruppo senza cedere alla tentazione di rivoluzioni immediate.