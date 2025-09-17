Quotidiano di Puglia: “Bari, Dorval e Partipilo alla Fiera del Levante: sorrisi con i tifosi in attesa del Palermo”

Un pomeriggio diverso dal solito per Mehdi Dorval e Anthony Partipilo, protagonisti ieri alla Fiera del Levante. Come racconta Massimiliano Lella sul Quotidiano di Puglia, i due calciatori biancorossi hanno incontrato circa cinquanta tifosi tra selfie, autografi e partite a biliardino.

Dorval, classe 2001, si è distinto anche sul tavolo da gioco, mentre Partipilo ha sottolineato l’importanza di questi momenti di vicinanza con la città: «È sempre bello stare in mezzo alla gente e ai tifosi, così crei più alchimia tra squadra e pubblico. È bello vedere i bambini sorridere e chiederci le foto», parole riportate da Massimiliano Lella sul Quotidiano di Puglia.

Il numero 90 biancorosso, ancora a secco di reti in campionato, ha poi ribadito che il gol personale non è una priorità: «L’importante è che la squadra faccia bene e arrivino i risultati». Secondo quanto evidenziato da Massimiliano Lella sul Quotidiano di Puglia, il Bari si prepara a una sfida cruciale: venerdì sera il Barbera ospiterà l’anticipo Palermo-Bari, con i biancorossi obbligati a cercare la prima vittoria stagionale dopo i due ko in Serie B.

L’avvio di stagione non è stato semplice. Come spiega ancora Massimiliano Lella sul Quotidiano di Puglia, Caserta ha voluto rassicurare l’ambiente sottolineando la compattezza del gruppo. Contro i rosanero di Inzaghi, già a quota sette punti con un Pohjanpalo in grande forma, il tecnico spera di recuperare Cristian Gytkjaer: il danese, fermo per un problema al piede, è stato provato al centro dell’attacco con Partipilo e Rao ai suoi lati.