Il Secolo: “Arriva il Palermo. Sampdoria, indagine Figc su Gregucci e Foti: atteso il deferimento”

Entra nel vivo l’indagine della Procura Figc che coinvolge Angelo Gregucci e Lillo Foti in merito ai ruoli e alle mansioni ricoperte all’interno dello staff tecnico della Sampdoria. Come riporta Damiano Basso su Il Secolo XIX, da oggi ogni giorno potrebbe essere quello giusto per la notifica della richiesta di deferimento nei confronti dei due tecnici.

Dal punto di vista pratico, l’eventuale deferimento non comporterebbe limitazioni immediate. Gregucci e Foti, come sottolinea ancora Damiano Basso sulle colonne de Il Secolo XIX, potranno continuare a dirigere regolarmente gli allenamenti al centro sportivo Mugnaini e sedere in panchina durante le partite ufficiali fino a eventuali provvedimenti successivi.

Sul piano procedurale, dopo la notifica della richiesta di deferimento verrà fissata l’udienza davanti al Tribunale Federale. I tempi stimati oscillano tra le tre e le cinque settimane, con una possibile calendarizzazione a metà marzo. Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX nell’analisi firmata da Damiano Basso, la difesa dei due tecnici è estremamente fiduciosa.

A rappresentare Gregucci e Foti saranno gli avvocati Antonio Romei, dello studio Bdl, e Francesco De Gennaro, vicepresidente blucerchiato e legale dello studio Hogan Lovells. L’obiettivo è dimostrare l’assenza dei presupposti per una squalifica, puntando quindi all’archiviazione della richiesta di deferimento. Al momento, viene esclusa l’ipotesi di patteggiamento, come evidenziato ancora da Damiano Basso su Il Secolo XIX.

Nel caso in cui il deferimento dovesse essere accolto, la squalifica sarebbe immediatamente esecutiva. Se il lavoro settimanale non subirebbe variazioni, Gregucci e Foti sarebbero però costretti a seguire le partite della Sampdoria dalla tribuna. Il club, invece, non rischierebbe penalizzazioni in classifica, ma soltanto una sanzione pecuniaria.