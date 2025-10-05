Il Resto del Carlino: “Il Modena cerca punti pesanti prima del Palermo”

Come riporta Il Resto del Carlino, il Modena ospita questa sera l’Entella con l’occasione di chiudere al meglio la prima parte di stagione e affrontare la sosta con tre punti in più e rinnovate ambizioni d’alta classifica. Ma in casa gialloblù si guarda già oltre: al rientro, infatti, ci sarà il Palermo, una delle sfide più attese del campionato, e la dirigenza sta valutando di intervenire sul mercato per rinforzare l’attacco.

Il tecnico conterà ancora sui punti fermi dell’undici titolare — Gliozzi, Di Mariano, Santoro e Sersanti — con l’obiettivo di trascinare i diecimila del “Braglia” e dare continuità ai risultati. In difesa, invece, la scelta dovrebbe ricadere su Dellavalle, affiancato da Adorni e Tonoli.

Il Resto del Carlino sottolinea come il Modena stia cercando una punta di riferimento per aumentare il peso offensivo in vista proprio della sfida contro il Palermo, considerata già un banco di prova importante per le ambizioni di alta classifica.