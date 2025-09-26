Il Resto del Carlino: “Cesena-Palermo, i precedenti sorridono ai bianconeri”

Un inizio da sogno. Il Cesena di Michele Mignani è imbattuto nelle prime quattro giornate di campionato e si presenta alla sfida contro il Palermo in testa alla classifica. Come ricorda Giacomo Lippi sul Resto del Carlino, dopo i colpi esterni contro Sampdoria e Venezia, l’Orogel Stadium si prepara ad accogliere una partita di cartello contro una delle candidate principali alla promozione in Serie A.

I numeri della storia sorridono ai romagnoli: in 45 precedenti, 14 vittorie del Cesena, 11 del Palermo e 20 pareggi. Considerando soltanto gli incontri al Manuzzi, il bilancio diventa ancora più favorevole ai bianconeri: 10 successi, 10 pari e appena 3 vittorie rosanero.

L’ultimo incrocio risale al maggio 2025, quando il Cesena superò 2-1 il Palermo allora guidato dal contestato Dionisi. Decisive le reti di Calò e Saric, dopo il momentaneo pari di Pierozzi. Protagonista della serata fu Jonathan Klinsmann, che parò un rigore a Pohjanpalo poco prima dell’intervallo.

Per ritrovare una vittoria cesenate prima di quel match bisogna tornare addirittura al 2011/2012, quando un gol di Adrian Mutu al “Barbera” regalò l’1-0 in Serie A. Nel mezzo, otto confronti con sei pareggi e due successi rosanero, entrambi per 2-1: il primo nel 2013/14 in Serie B con le firme di Lafferty ed Hernandez, il secondo l’anno successivo in Serie A, grazie a una prestazione da protagonista assoluto di Paulo Dybala.

Come evidenzia ancora Lippi sul Resto del Carlino, l’ultimo precedente al Manuzzi non era nemmeno contro i siciliani: a febbraio 2025, Cesena-Pisa si chiuse 1-1 con le reti di Touré e La Gumina.

Domani, invece, il palcoscenico sarà di nuovo quello di una sfida di vertice tra Cesena e Palermo, con i tifosi pronti a vivere una partita che sa già di prova di maturità.