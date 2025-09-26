Cesena-Palermo, già 12.544 biglietti venduti: esodo rosanero al Manuzzi

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

La sfida di sabato tra Cesena e Palermo si annuncia come uno degli appuntamenti clou della stagione e l’entusiasmo sugli spalti è già alle stelle. Come riportato dal Corriere di Romagna, a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio risultano venduti 4.901 biglietti, ai quali si aggiungono i 7.643 abbonati bianconeri, per un totale di 12.544 titoli emessi.

Particolarmente significativa la risposta del settore ospiti: 1.370 tagliandi acquistati dai tifosi rosanero, pronti a colorare il “Manuzzi” e a sostenere la squadra di Inzaghi in quella che si preannuncia come una delle trasferte più partecipate della stagione. L’obiettivo è avvicinare, se non superare, il record della scorsa annata, fissato a 13.974 spettatori.

Il dato certifica la grande attesa per un confronto diretto tra due delle tre squadre attualmente in vetta alla classifica. Un appuntamento che potrebbe già dire molto sulle ambizioni di Cesena e Palermo in chiave promozione.

Ultimissime

Cesena-Palermo, già 12.544 biglietti venduti: esodo rosanero al Manuzzi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Il Resto del Carlino: “Cesena-Palermo, i precedenti sorridono ai bianconeri”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Il Resto del Carlino: “Cesena, volti nuovi col Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Zaniolo: «Gol al Palermo speciale, l’ho dedicato a mio figlio»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Nazionale sotto choc: “Salta il Mondiale in estate” | Era il pupillo del c.t., ora si deve operare

Marco Fanfani Settembre 26, 2025