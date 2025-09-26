Cesena-Palermo, già 12.544 biglietti venduti: esodo rosanero al Manuzzi

La sfida di sabato tra Cesena e Palermo si annuncia come uno degli appuntamenti clou della stagione e l’entusiasmo sugli spalti è già alle stelle. Come riportato dal Corriere di Romagna, a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio risultano venduti 4.901 biglietti, ai quali si aggiungono i 7.643 abbonati bianconeri, per un totale di 12.544 titoli emessi.

Particolarmente significativa la risposta del settore ospiti: 1.370 tagliandi acquistati dai tifosi rosanero, pronti a colorare il “Manuzzi” e a sostenere la squadra di Inzaghi in quella che si preannuncia come una delle trasferte più partecipate della stagione. L’obiettivo è avvicinare, se non superare, il record della scorsa annata, fissato a 13.974 spettatori.

Il dato certifica la grande attesa per un confronto diretto tra due delle tre squadre attualmente in vetta alla classifica. Un appuntamento che potrebbe già dire molto sulle ambizioni di Cesena e Palermo in chiave promozione.