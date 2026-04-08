Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, Alvini chiama la città”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
alvini frosinone

La settimana del big match è iniziata. Come racconta Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, la sfida tra Frosinone e Palermo, in programma venerdì sera allo “Stirpe”, rappresenta uno snodo decisivo nella corsa alla Serie A.

Secondo quanto evidenzia Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, i giallazzurri arrivano all’appuntamento con quattro punti di vantaggio sui rosanero, ma senza margini per distrazioni. Il Palermo, infatti, è chiamato a vincere per riaprire i giochi nella lotta alla promozione diretta, rendendo la sfida uno spareggio a tutti gli effetti.


Come sottolinea Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, Massimiliano Alvini ha voluto coinvolgere direttamente la città, lanciando un appello ai tifosi: «Sarà bello, venerdì, giocare questa partita e vedere una città intera muoversi per venire allo stadio». Un invito chiaro a sostenere una squadra che, contro ogni pronostico, si è inserita tra le protagoniste del campionato.

Il Frosinone, infatti, rappresenta una delle sorprese della stagione, capace di tenere il passo delle “corazzate” sin dall’inizio. Ma il margine resta minimo: il pareggio del Monza a Catanzaro, maturato al 97’ su rigore di Pessina dopo fallo su Petagna, mantiene i brianzoli a soli due punti, rendendo impossibile qualsiasi calcolo.

Nel racconto di Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, emerge anche l’attesa crescente attorno alla partita, che però dovrà fare i conti con le limitazioni per i tifosi ospiti. I sostenitori del Palermo non potranno infatti essere presenti allo “Stirpe”, a causa del divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia, misura adottata per motivi di ordine pubblico.

Una decisione che priva la gara di una componente importante, ma che non smorza l’entusiasmo dell’ambiente rosanero, reduce da numeri importanti al “Barbera” e dalla presenza simbolica del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ultima gara.

Come riporta ancora Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, Inzaghi ha sottolineato il valore del momento: «Abbiamo dimostrato di essere forti, ce la giochiamo con tutti. Andremo a fare la nostra partita e poi vedremo cosa dirà il campo».

Sul piano delle condizioni fisiche, attenzione su Joronen, uscito contro l’Avellino ma non in dubbio per la trasferta. Più complicata la situazione in casa Frosinone, dove Alvini monitora diversi infortuni: «Marchizza ha ripreso, Kone è fermo da tempo, Corrado ha una situazione più complessa. Valuteremo nei prossimi giorni».

Venerdì sera sarà una partita ad alta tensione. Perché in palio non ci sono solo tre punti, ma un pezzo di Serie A.

Altre notizie

adorante

Gazzetta dello Sport: “Gol italiani cercasi? In Serie B domina Adorante”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 072521

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera cambia volto: Regione in campo per il maxi progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (2)

Giornale di Sicilia: “Ranocchia, il gol non è più un tabù: record e rinascita in rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (20)

Le Douaron: «Palermo è da Serie A. Qui si respira qualcosa di speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (14)

Le Douaron: «Siamo cresciuti tanto. Inzaghi? Mi ha fatto sentire importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (36)

Le Douaron: «Assist o gol è lo stesso, conta vincere. Frosinone? Prima finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 062749

Repubblica: “Nestorovski: «A Frosinone vittime di un’ingiustizia che fa male ancora oggi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
de5e9ca0dd

Corriere dello Sport: “Catanzaro, anima e cuore «Ce la possiamo giocare con chiunque»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
f52c7a1018

Corriere dello Sport: “Frosinone, col Palermo vale una stagione. Ghedjemis in forte dubbio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (96)

Corriere dello Sport: “Palermo, una sfida decisiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Keita Balde (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Jankto, retroscena choc su Keita Baldè: “Ranieri pezzo di me**a, fammi giocare di più!”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
spezia-palermo-4-300x200

Frosinone-Palermo, si va verso il tutto esaurito: ultimi 400 biglietti per il settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

antonio-conte-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Conte-Italia. Via libera”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
adorante

Gazzetta dello Sport: “Gol italiani cercasi? In Serie B domina Adorante”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
alvini frosinone

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, Alvini chiama la città”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 073150

Giornale di Sicilia: “Psicosi carburante a Palermo: file e distributori a secco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 072521

Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera cambia volto: Regione in campo per il maxi progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026