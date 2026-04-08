Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, Alvini chiama la città”

La settimana del big match è iniziata. Come racconta Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, la sfida tra Frosinone e Palermo, in programma venerdì sera allo “Stirpe”, rappresenta uno snodo decisivo nella corsa alla Serie A.

Secondo quanto evidenzia Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, i giallazzurri arrivano all’appuntamento con quattro punti di vantaggio sui rosanero, ma senza margini per distrazioni. Il Palermo, infatti, è chiamato a vincere per riaprire i giochi nella lotta alla promozione diretta, rendendo la sfida uno spareggio a tutti gli effetti.





Come sottolinea Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, Massimiliano Alvini ha voluto coinvolgere direttamente la città, lanciando un appello ai tifosi: «Sarà bello, venerdì, giocare questa partita e vedere una città intera muoversi per venire allo stadio». Un invito chiaro a sostenere una squadra che, contro ogni pronostico, si è inserita tra le protagoniste del campionato.

Il Frosinone, infatti, rappresenta una delle sorprese della stagione, capace di tenere il passo delle “corazzate” sin dall’inizio. Ma il margine resta minimo: il pareggio del Monza a Catanzaro, maturato al 97’ su rigore di Pessina dopo fallo su Petagna, mantiene i brianzoli a soli due punti, rendendo impossibile qualsiasi calcolo.

Nel racconto di Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, emerge anche l’attesa crescente attorno alla partita, che però dovrà fare i conti con le limitazioni per i tifosi ospiti. I sostenitori del Palermo non potranno infatti essere presenti allo “Stirpe”, a causa del divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia, misura adottata per motivi di ordine pubblico.

Una decisione che priva la gara di una componente importante, ma che non smorza l’entusiasmo dell’ambiente rosanero, reduce da numeri importanti al “Barbera” e dalla presenza simbolica del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ultima gara.

Come riporta ancora Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, Inzaghi ha sottolineato il valore del momento: «Abbiamo dimostrato di essere forti, ce la giochiamo con tutti. Andremo a fare la nostra partita e poi vedremo cosa dirà il campo».

Sul piano delle condizioni fisiche, attenzione su Joronen, uscito contro l’Avellino ma non in dubbio per la trasferta. Più complicata la situazione in casa Frosinone, dove Alvini monitora diversi infortuni: «Marchizza ha ripreso, Kone è fermo da tempo, Corrado ha una situazione più complessa. Valuteremo nei prossimi giorni».

Venerdì sera sarà una partita ad alta tensione. Perché in palio non ci sono solo tre punti, ma un pezzo di Serie A.