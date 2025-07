Il Mattino: “Incentivo all’esodo. Domani il giorno giusto per Insigne all’Avellino”

Giornata calda sul fronte mercato per l’Avellino, tra operazioni in entrata e uscite strategiche. Come riportato da Il Mattino di Avellino, il club biancoverde ha ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028 per Mario Aiello e Raffaele Biancolino, confermando la volontà di dare continuità tecnica al progetto.

Tra le operazioni in uscita, spicca quella relativa a Michele D’Ausilio. Secondo quanto riferisce ancora Il Mattino di Avellino, il Catania sarebbe pronto a investire circa 300mila euro per il cartellino del centrocampista, una cifra ritenuta importante dal club irpino per reinvestire su altri obiettivi di mercato.

Movimenti anche attorno ad Alessio Tribuzzi: il Vicenza sarebbe pronto ad affondare il colpo, permettendo così all’Avellino di non svalutare l’investimento fatto dodici mesi fa, quando il giocatore arrivò dal Crotone.

Sullo sfondo, un possibile ritorno in Irpinia: «Mario Aiello sta lavorando al rientro di Gennaro Tutino, con Gabriele Gori inserito come contropartita tecnica», spiega Titti Festa su Il Mattino di Avellino. Gori, che ha rifiutato recentemente il trasferimento al Cluj, è alla ricerca di una nuova avventura in Serie B. Sia la Sampdoria che il Pescara hanno manifestato interesse, ma l’Avellino non intende rallentare: la chiusura della trattativa potrebbe arrivare già entro il fine settimana.

Intanto, secondo quanto riporta ancora Il Mattino di Avellino, domani potrebbe essere il giorno dell’assalto decisivo a Roberto Insigne. Il Palermo è pronto a lasciarlo partire con incentivo all’esodo, e l’Avellino è già in pole per riportarlo in Irpinia con un contratto fino al 2028. Per il trequartista sarebbe un ritorno in biancoverde dopo l’esperienza della stagione 2015-2016, quando collezionò 33 presenze e 5 gol.