IFFHS: Lega Serie A la migliore al mondo. La classifica

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha pubblicato il seguente comunicato:

La Lega Serie A è la migliore Lega sportiva al mondo per la dodicesima volta nella storia della classifica annuale dell`IFFHS lanciata nel 1991. La Premier League è seconda per la sesta volta in 7 anni (la 1ª nel 2019). La Liga mantiene un posto sul podio per il secondo anno consecutivo, mentre la Serie A brasiliana scende al quarto posto davanti alla Bundesliga e alla League 1, la Primeira Liga portoghese al 7° e davanti all`Eredivisie e alla Prima Divisione A belga. Infine, la Liga Profesional argentina chiude la TOP 10.

“Il riconoscimento di Lega sportiva migliore al mondo del 2023 assegnato da IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, assume per noi una grande importanza, perchè certifica il sorpasso su Premier League e Liga spagnola. Questo risultato nasce dal grande lavoro svolto da tutta la Serie A e dagli ottimi risultati dei nostri club che, dopo il raggiungimento delle tre finali europee nella scorsa stagione, è proseguito anche nei successivi mesi, quando tutte le nostre formazioni sono rimaste ancora in corsa nelle coppe europee – ha commentato l`Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. E` un riconoscimento serio e importante che conferma la grande crescita degli ultimi mesi della Serie A come prodotto per i broadcaster e piattaforma di comunicazione e marketing per i nostri partner commerciali”.

In Europa, la LEGA SERIE A riconquista il primo posto dopo il 2020, la PREMIER LEAGUE inglese perde la leadership dopo due anni di regno, mentre LA LIGA spagnola è terza per il quarto anno consecutivo e davanti alla BUNDESLIGA tedesca. La LEAGUE 1 francese chiude la TOP 5 come lo scorso anno.

Nella zona CONMEBOL, la SERIE A brasiliana è la migliore dal 2017. La LIGA PROFESIONAL argentina è seconda per il terzo anno consecutivo, davanti alla PRIMERA A colombiana. La DIVISIONE PROFESIONALE del Paraguay perde un posto, mentre la LIGA PRO dell`Ecuador conserva un posto nella TOP 5 dal 2014.

In Africa, la PREMIER LEAGUE egiziana ha mantenuto un posto nella Top 20 mondiale dal 2020 e ha mantenuto la sua leadership per 4 anni consecutivi davanti al BOTOLA del Marocco (nella Top 3 africana dal 2018) e alla Lega A algerina.

La K LEAGUE CLASSIC della Repubblica di Corea è il miglior campionato asiatico dal 2011, ma ha solo 4 punti di vantaggio sulla ROSHN SAUDI LEAGUE dell`Arabia Saudita, che sta tornando ai vertici prima della J1 LEAGUE del Giappone.

Nella zona CONCACAF, la LIGA MX messicana è ancora il miglior campionato davanti alla PRIMERA DIVISION del Costa Rica, che conserva un posto nella Top 3, mentre la MLS statunitense torna sul podio dopo 5 anni di assenza.

In Oceania, la PREMIERSHIP della Nuova Zelanda è leader per 4 anni consecutivi davanti alla LEAGUE 1 di Tahiti e alla TELEKOM S-LEAGUE delle Isole Salomone.

Top 20: UEFA 14, CONMEBOL 5, CAF 1

Top 50: UEFA 34, CONMEBOL 10, AFC 3, CAF 3

UEFA TOP 5: Italy – England – Spain – Germany – France

CONMEBOL TOP 5: Brazil – Argentina – Colombia – Paraguay – Ecuador

CAF TOP 5: Egypt – Morocco – Algeria – Tunisia – South Africa

AFC TOP 5: Korea Republic – Saudi Arabia – Japan – Uzbekistan – Iran

CONCACAF TOP 5: Mexico – Costa Rica – USA – Honduras – Nicaragua

OCEANIA TOP 5: New Zealand – Tahiti – Solomon Islands – Fiji – New Caledonia