Abodi: «Il razzismo è anche un problema di ordine pubblico»

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha incontrato oggi pomeriggio Il ministro dell’Interno Piantedosi, il presidente FIGC Gravina e il numero uno della Lega Serie A Casini per presentare il progetto “Calcio Libero”. Ecco un estratto delle sue parole, raccolte da TuttoMercatoWeb.com, sul tema razzismo:

«Il razzismo non è solo un problema morale ma un problema di ordine pubblico. Oggi non ci incontriamo per prendere un caffè, ma per valutare tutte le possibili opzioni per rendere più efficace e tempestiva la nostra azione, che è un’azione corale.

Sabato è successo un fatto molto grave, purtroppo non è l’unico, ne sono successi tanti altri. La scelta di Mike Maignan di uscire dal campo ha reso tutto più clamoroso, ma non deve essere una reazione di quel tipo ad aumentare il livello della nostra attenzione sul tema del contrasto al razzismo e di tutte le forme di discriminazione».