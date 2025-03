Guastella sul Bari: «Longo? Ha sempre tenuto obiettivo basso, svalutando la stagione»

Salvatore Guastella ex Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi di TuttoBari, parlando in generale della stagione dei galletti.

«C’è qualche delusione. Vedi Falletti, in primis. Il suo acquisto mi aveva destato un po’ di speranza in più rispetto a quello che poteva fare, ma non ha reso assolutamente come ha fatto e dimostrato in passato. Mi è piaciuta invece la rinascita e la crescita di Dorval. Le sue dichiarazioni sono sempre oggettive e vere, non racconta calcio che vede solo nella sua testa e di questo gli va dato atto. Il fatto che però ha sempre tenuto l’obiettivo basso, parlando di salvezza in primis, credo che abbia svalutato un po’ la stagione. Con la rosa che ha, e con la piazza che c’è, è vero che il Bari l’anno scorso ha fatto i playout per non retrocedere, però porre come obiettivo minimo la salvezza mi è sembrato un po’ basso».