Giornale di Sicilia: “Palermo, gli under possono dare linfa. Vasic aspetta una chance”

Arrivare all’obiettivo puntando anche sui giovani: è questa la strada scelta dal Palermo per costruire un futuro sempre più rosanero. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra guidata da Inzaghi e allestita dal direttore sportivo Osti rappresenta un giusto mix tra esperienza e freschezza, utile per affrontare un campionato lungo e difficile come la Serie B.

Tra gli under (i nati dal 2002 in poi), quello che sembra già pronto è il polacco Peda. Reduce da un’ottima seconda parte di stagione con la Juve Stabia, il difensore classe 2002 ha convinto Inzaghi, che lo ha schierato titolare in Coppa Italia contro la Cremonese e poi inserito contro la Reggiana al posto di Diakité. Prestazioni puntuali e affidabili che hanno consolidato la fiducia del tecnico.

Tra i talenti in rampa di lancio c'è anche Giacomo Corona. Palermitano classe 2004, deve fare i conti con la concorrenza di attaccanti come Pohjanpalo, Brunori e Le Douaron, ma Inzaghi lo ha impiegato in tutte le tre gare ufficiali disputate finora, elogiandolo pubblicamente per l'atteggiamento mostrato nei minuti a disposizione.

Restano poi coloro che devono ancora esordire. Primo fra tutti Vasic, valutato in ritiro e confermato in rosa da Inzaghi, ma ancora senza minuti in campo. Discorso simile per Veroli, arrivato a ridosso dell’avvio del campionato e al momento limitato a due panchine: l’ex Samp sarà un’alternativa preziosa in difesa. Infine Giovane, ultimo innesto dall’Atalanta Under 23, utile per dare respiro alla mediana e garantire copertura anche a sinistra.

La rosa del Palermo è lunga, completa e ricca di giovani promesse. Toccherà a Inzaghi gestire al meglio le rotazioni, affinché tutti trovino spazio e contribuiscano a un percorso ambizioso.

Il futuro del club passa anche da questi ragazzi: Peda e Corona hanno già assaggiato il campo, ora tocca agli altri.