Giornale di Sicilia: “Palermo-Frosinone, ancora un pienone! Record polverizzato”

Un’altra notte da grandi numeri attende il “Renzo Barbera”. Il record di presenze registrato appena una settimana fa contro la Reggiana rischia di essere subito superato in occasione della sfida di questa sera con il Frosinone. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, tra abbonamenti e biglietti venduti sono già 30.474 i tifosi che hanno assicurato la loro presenza sugli spalti.

Il dato si avvicina moltissimo al primato di 30.868 spettatori fatto registrare appena sette giorni fa, con ancora quasi un’intera giornata di vendite a disposizione. La chiusura della biglietteria è fissata per le 20.55, pochi minuti prima del fischio d’inizio, e lascia aperta la possibilità di un nuovo record stagionale.

«Il pubblico del Barbera si conferma l’arma in più per il Palermo» sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, evidenziando come i numeri delle prime due giornate siano davvero eccezionali. Un dato che acquista ancora più valore se rapportato al fatto che il campionato è appena iniziato e che la squadra di Inzaghi avrà davanti un’intera stagione da vivere insieme alla sua gente.

Il quotidiano palermitano, attraverso l’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, ricorda come presenze di questa portata si siano viste raramente negli ultimi anni allo stadio di viale del Fante. Una spinta in più che i rosanero proveranno a sfruttare contro il Frosinone per centrare un altro risultato positivo davanti al proprio pubblico.