Giornale di Sicilia: “Palermo, Verre blocca il mercato in entrata. Per la difesa piace Bereszynski”

Gli ultimi giorni di mercato del Palermo si preannunciano intensi e complessi, con la società impegnata in un vero e proprio gioco di incastri per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, oltre alla questione legata al portiere, il club rosanero sta concentrando gran parte delle proprie energie sulle uscite, considerate decisive per sbloccare eventuali entrate.

La prima mossa è stata la cessione in prestito secco di Magnani alla Reggiana. Il difensore ha salutato la piazza con un lungo messaggio su Instagram, spiegando le ragioni personali che hanno inciso sulla sua decisione: «Circa un mese fa è stato diagnosticato un grave problema di salute a un mio familiare. Ci aspettano mesi difficili, che affronteremo insieme, con fiducia, forza e coraggio». Un addio doloroso ma accompagnato dall’affetto della società, dei compagni e dei tifosi. «Il destino mi porterà fisicamente lontano, ma non riuscirà a strapparvi da dentro di me», ha concluso il centrale, auspicando un futuro ritorno a Palermo.

Sempre secondo quanto scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, manca solo l’ufficialità per il trasferimento di Di Francesco al Catanzaro: l’attaccante firmerà un triennale con i calabresi. Il vero nodo resta però quello di Verre. Il fantasista, già protagonista di rifiuti a Pescara ed Entella, ha declinato anche la proposta dell’Avellino, rimanendo così al centro di un’impasse che di fatto blocca l’ingresso di un nuovo difensore. La società valuta l’arrivo di un braccetto destro che possa sostituire Magnani, ma qualsiasi mossa resta subordinata alla definizione del futuro del numero 10, ormai fuori dal progetto tecnico e in rottura con il club.

Sul fronte entrate, come evidenzia ancora il Giornale di Sicilia a firma di Radicini, è fatta per l’arrivo del jolly Giovane dall’Atalanta, mentre per la difesa l’attenzione resta rivolta agli svincolati. Tra i profili seguiti ci sono Bereszynski, De Sciglio e Faraoni, reduci rispettivamente dalle esperienze con Sampdoria, Empoli e Verona. In cima alla lista resta il polacco, che il nuovo direttore sportivo Osti conosce bene dai tempi blucerchiati e che potrebbe rappresentare una soluzione duttile in più ruoli.

In ogni caso, come ribadito da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il mercato in entrata del Palermo resta appeso al rebus Verre: finché non si scioglierà questo nodo, ogni nuova operazione resterà congelata.