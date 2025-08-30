Giornale di Sicilia: “Palermo, maledizione portieri. Ora ne serve un altro”

Nuova tegola per il Palermo, costretto ancora una volta a fare i conti con la sfortuna nel reparto portieri. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Bardi ha subito una lesione alla fascia plantare che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi. Una notizia pesante, che complica ulteriormente i piani della società dopo lo stop di Gomis, fermatosi nelle scorse settimane in seguito all’amichevole di lusso contro il Manchester City.

Arrivato lo scorso 8 agosto da svincolato, Bardi aveva subito convinto con prestazioni solide, conquistando la fiducia dell’ambiente. Il classe ’92 si era distinto in Coppa Italia e all’esordio in campionato contro la Reggiana, mostrando personalità e affidabilità. Adesso, però, il Palermo dovrà affidarsi a Joronen. Il portiere finlandese, come evidenzia ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, farà oggi il suo debutto dal primo minuto nella delicata sfida con il Frosinone, pur non essendo ancora al top della condizione dopo il recente arrivo in rosanero.

La situazione obbliga la società a tornare sul mercato. Il direttore sportivo Osti, scrive il Giornale di Sicilia a firma di Radicini, sta valutando profili svincolati per coprire il ruolo di vice nell’attesa del rientro di Bardi. Tra i possibili nomi rientrano portieri esperti come Sepe e Lamanna, anche se al momento non risultano trattative concrete. Non è da escludere neppure l’opzione di puntare su un giovane che dia comunque garanzie. La finestra di mercato chiuderà lunedì, ma gli svincolati potranno essere tesserati anche successivamente.

Un’estate sfortunata quella dei portieri rosanero, segnata prima dallo stop di Gomis, che si giocava la conferma da titolare, e ora dall’infortunio di Bardi, che stava dando certezze tra i pali. «Il Palermo riflette e studia la mossa migliore» conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, mentre Joronen si prepara a prendersi la porta e la scena del “Barbera” per la prima volta.