Giornale di Sicilia: “Inzaghi vuole il Palermo, il Palermo vuole Inzaghi: intesa vicina, ma si tratta sull’indennizzo”

Nonostante i ritardi accumulati sulla tabella di marcia, l’operazione che porterà Filippo Inzaghi sulla panchina del Palermo resta saldamente in piedi. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la volontà delle parti è chiara: il tecnico ha già lasciato Pisa e attende solo il via libera definitivo per iniziare la nuova avventura in rosanero.

Inzaghi si trova attualmente in vacanza, ma segue da vicino gli sviluppi del dialogo in corso tra Pisa e Palermo. I toscani, nel frattempo, stanno già valutando i candidati per la successione: in cima alla lista resta Alberto Gilardino, anche se il tecnico è monitorato pure dalla Fiorentina.

Il nodo è l’indennizzo

A bloccare la formalizzazione dell’accordo non è la volontà del Palermo – che ha già dato il proprio assenso – bensì la richiesta economica del Pisa. I nerazzurri, infatti, stanno cercando di massimizzare l’uscita del tecnico, puntando su un indennizzo economico e su contropartite tecniche.

Il Palermo ha già accettato di includere Emanuel Vignato nell’operazione, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Ma ha opposto un no secco all’inserimento di un secondo giocatore. Ora la trattativa si concentra esclusivamente sul valore economico dell’indennizzo: appena sarà trovata un’intesa sulla cifra, l’affare sarà ufficiale.

Contratto biennale con opzione, firma attesa entro metà settimana

L’accordo tra Inzaghi e il Palermo è di fatto già definito da fine maggio: si tratta di un contratto biennale con opzione per un terzo anno, pronto a essere firmato non appena si sbloccherà la posizione con il Pisa.

Difficile che la fumata bianca arrivi già oggi, più probabile uno sblocco entro metà settimana, anche perché il Pisa ha bisogno di definire al più presto il proprio futuro: sarà la prima stagione in Serie A dopo 34 anni di assenza e non può programmare senza avere un allenatore in carica.

Osti e Inzaghi già pronti per il mercato

Il Palermo attende con fiducia, forte di un’intesa verbale con Inzaghi e di un progetto ambizioso in costruzione. Una volta firmato il contratto, il nuovo allenatore e il direttore sportivo Carlo Osti si metteranno subito al lavoro per rifondare l’organico con l’obiettivo dichiarato di puntare alla promozione diretta in Serie A.

La nuova era rosanero è pronta a iniziare. Manca solo l’ultima firma.