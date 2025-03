Giornale di Sicilia: “I nazionali a Torretta, Dionisi ora può scegliere”

Il Palermo ritrova il gruppo al completo in vista della delicata trasferta di Salerno. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche l’ultimo dei rosanero impegnati con le rispettive Nazionali ha fatto rientro al centro sportivo di Torretta: si tratta di Emil Audero, reduce dalla sua prima convocazione con l’Indonesia. Nessun minuto in campo per lui, ma la prospettiva è quella di diventare un punto fermo della selezione asiatica nelle prossime uscite.

Nei giorni precedenti erano già rientrati Desplanches, Diakité, Pohjanpalo e Baniya. I primi due, secondo quanto riferito da Arena, dovrebbero partire dalla panchina, mentre Audero, Baniya e soprattutto Pohjanpalo vanno verso una maglia da titolare all’Arechi. Il centravanti finlandese ha disputato 124 minuti nelle due gare contro Malta e Lituania, ma è tornato in buone condizioni e senza carichi eccessivi.

Per quanto riguarda gli altri: nessun minuto per Baniya con la Turchia; 90 minuti a testa per Desplanches (divisi in due frazioni da 45′) e Diakité. La squadra, intanto, ha ripreso a lavorare regolarmente con una seduta pomeridiana a Torretta.

Alessio Dionisi, come sottolinea sempre Arena, è alle prese con gli ultimi dubbi legati alla formazione: resta in ballo la scelta tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2, con almeno un paio di ballottaggi ancora aperti a due giorni dalla sfida.