Giornale di Sicilia: “Niente esodo all’Arechi, venduti 300 biglietti”

Come temuto alla vigilia, la trasferta di Salerno non sarà accompagnata da una massiccia presenza di tifosi rosanero. Alla chiusura delle vendite prevista per le 19 di oggi, il rischio concreto è quello di non raggiungere nemmeno il 50% della capienza del settore ospiti dell’Arechi. Secondo quanto riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i biglietti staccati nei primi tre giorni sono stati poco più di 300, a fronte dei 792 posti disponibili nel settore ovest dello stadio.

Al netto delle limitazioni imposte dall’Osservatorio Nazionale – che ha consentito l’acquisto solo ai residenti in provincia di Palermo in possesso di Fidelity Card – a pesare è soprattutto la crescente disillusione nei confronti della squadra. Dopo la deludente sconfitta interna contro la Cremonese, il Palermo è scivolato fuori dalla zona play-off: a otto giornate dalla fine, i rosa sono a -9 dal quarto posto e a -7 dal quinto.

Un calo di entusiasmo evidente, soprattutto dopo mesi in cui la tifoseria aveva risposto con numeri significativi anche lontano dal “Barbera”. Stavolta, invece, la risposta è particolarmente fredda. Il club spera in un’impennata dell’ultimo minuto che possa dare alla squadra un supporto visibile sugli spalti e contribuire a rilanciare un rapporto squadra-pubblico che, in questo momento della stagione, appare più fragile che mai.