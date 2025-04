Giornale di Sicilia: “Brunori assist-man, Gomes e Blin in sintonia. Le pagelle di Catanzaro-Palermo”

Queste le pagelle del Palermo dopo la vittoria per 3-1 contro il Catanzaro, redatte da Luigi Butera per il Giornale di Sicilia:

Audero 6,5

Non c’è bisogno di superpoteri. Ordinaria amministrazione nel primo tempo, una parata decisiva su Pontisso nella ripresa. Puntuale nelle uscite.

Baniya 6,5

Mai come stavolta bada più al sodo che all’estetica. Da un suo recupero in difesa parte il contropiede del secondo gol. Chiude la partita senza sbavature.

Magnani 7

Affronta uno dei clienti più scomodi del campionato, alla fine a Iemmello concede davvero le briciole. Esce anche pulito con la palla al piede e nel finale di partita diventa un gigante.

Ceccaroni 7

La solita partita sapiente. In difesa si mette sempre nella posizione giusta per non farsi fare male, in appoggio è sempre puntuale. Due meriti: prima la sporcatura su Pontisso a un centimetro da Audero e poi la palla a Verre da cui nasce il gol dei titoli di coda.

Pierozzi 6

Sufficienza risicata, perché è lui a farsi sovrastare da Bonini nell’occasione del gol di Biasci e perché poco dopo si perde pure Pontisso. Prima e dopo, comunque, tanta buona volontà e anche una conclusione velenosa. Ammonito e sostituito.

Vasic 6

Immancabile spezzone, stavolta nell’inedito ruolo di esterno destro. Un cross da dimenticare ma anche tanta attenzione.

Gomes 6,5

Cuce il gioco e fa ripartire l’azione, prezioso anche in fase di rottura. Insomma, la mediana non può fare a meno di lui.

Blin 6,5

Vale lo stesso discorso di prima. Con Gomes si completa, recupera tanti palloni e limita anche Pompetti. A inizio ripresa si prende qualche licenza. Poi cala, ma ci sta.

Lund 6

Più attento di altre volte, concede poco a Cassandro prima e Seck dopo. In avanti si fa sentire, ma i suoi cross spesso sono fuori misura.

Segre 7

Secondo gol di fila, perfetto il tempo di inserimento sul cioccolatino di Brunori. Nella sua partita c’è anche tanta sostanza. Indispensabile per questo modulo. Fuori nel finale.

Ranocchia sv

Entra con la testa giusta.

Brunori 7,5

Imprendibile. Svaria su tutto il fronte d’attacco mandando in tilt la difesa del Catanzaro. Suo il cross su cui Bonini fa harakiri, suo l’assist per Segre. In più tante altre giocate da numero 10. Anche lui fuori nel finale.

Verre 6,5

Giocata divina e assist per il terzo gol.

Pohjanpalo 6

Lotta su tutti i palloni, ma ne ha davvero pochi giocabili. Quando Segre gliene fornisce uno, lo trasforma in gol, ma è in fuorigioco. Sostituito.

Le Douaron 6,5

Tocca due palloni, uno diventa un gol.

Allenatore Dionisi 7

Sceglie la squadra che ha battuto Salernitana e Sassuolo e fa bene. La partita è preparata nel modo giusto, il Palermo va in campo con il piglio della grande. Il cambio Pierozzi-Vasic lascia dubbi, ma non fa danni. Le sostituzioni finali le azzecca alla grande.

Arbitro Feliciani 6

Nessun episodio dubbio, il Var conferma il fuorigioco di Pohjanpalo. Giusti i cartellini.