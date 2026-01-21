Gazzetta di Reggio: “Reggiana, il grande sogno resta Corona”

Si scalda il mercato della Reggiana, soprattutto nella zona nevralgica del campo. Il direttore sportivo Fraccchiolla è al lavoro su più tavoli, con l’obiettivo di rinforzare una squadra che ha bisogno di certezze e profondità. Come riporta Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, il nodo principale resta legato alla difesa e alla risposta attesa dal Bari per Francesco Vicari.

Il difensore centrale, 31 anni, è sotto contratto con i pugliesi fino al 2027 e fino a pochi giorni fa la trattativa sembrava ben avviata. La situazione, però, si è complicata dopo il cambio dirigenziale e tecnico in casa Bari. L’esonero del direttore sportivo Magalini e dell’allenatore Viviani, unito al ritorno di Moreno Longo in panchina, ha modificato gli scenari, rallentando un’operazione che Fraccchiolla aveva già impostato con l’assenso del giocatore, come spiega Wainer Magnani sulle colonne della Gazzetta di Reggio.

La Reggiana, però, non resta ferma. Vicari è tornato ad allenarsi in gruppo e non è escluso che possa decidere di restare a Bari, magari riprendendo anche la fascia di capitano. In parallelo, il club granata valuta alternative. Tra queste c’è Giovanni Bonfanti, difensore centrale di proprietà dell’Atalanta e in prestito al Pisa, già noto ai tifosi reggiani. Un profilo che piace, ma sul quale è forte anche l’interesse dello Spezia, come sottolinea ancora Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio.

Sul fronte fasce, invece, è sfumata la pista che portava a Devid Bouah della Carrarese, fermato da un infortunio al ginocchio sinistro che richiederà un intervento in artroscopia e alcune settimane di stop. L’infortunio ha costretto la Reggiana a rivedere i piani, spingendo Fraccchiolla a valutare altri profili per coprire il ruolo lasciato vacante da Marras.

Lo sguardo si sposta così anche sul reparto offensivo, dove il sogno resta Giacomo Corona del Palermo. Il giovane attaccante è considerato un profilo ideale, ma l’operazione è legata alle scelte di Inzaghi, che prima di aprire al prestito chiede un sostituto all’altezza. Nelle ultime ore si parla di possibili movimenti che coinvolgerebbero Dany Mota del Monza o altri attaccanti di categoria superiore. Un’alternativa, sempre in attacco, potrebbe essere ancora Bonfanti, mentre per il centrocampo resta sotto osservazione Mamadou Coulibaly, attualmente fuori lista al Sudtirol, come riferisce Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio.