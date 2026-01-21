Gazzetta di Modena: “Vola la prevendita per il Palermo: quasi 4mila biglietti staccati”

L’attesa cresce e la risposta del pubblico non si fa attendere. In vista della sfida contro il Palermo, in programma sabato al Braglia, la prevendita procede a ritmo sostenuto: sono già quasi 4mila i biglietti venduti. Un dato che certifica l’importanza dell’appuntamento e il clima che si respira in città, come riporta la Gazzetta di Modena.

La settimana di preparazione entra nel vivo proprio oggi, con l’allenamento a porte aperte allo Zelocchi. Un’occasione per i tifosi gialloblù di osservare da vicino la squadra e iniziare a calarsi nell’atmosfera della partita. I cancelli saranno aperti dalle 15.20, permettendo ai sostenitori di seguire il lavoro del gruppo guidato da Andrea Sottil, come sottolinea la Gazzetta di Modena.

Sul piano tecnico, lo staff monitora con attenzione le condizioni di Alessandro Sorrentino, alle prese con un fastidio muscolare accusato nelle scorse settimane. Il centrocampista non è stato convocato per la trasferta di Pescara, con l’obiettivo di evitare rischi inutili, ma il match contro il Palermo potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rivederlo a disposizione. Una valutazione che verrà fatta giorno dopo giorno, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena.

Andrea Sottil dovrà inoltre decidere se proseguire sulla strada della continuità, almeno nell’undici iniziale, o se intervenire con qualche modifica. Nelle ultime gare, infatti, l’allenatore ha confermato gran parte della formazione titolare, segnale di un assetto ormai definito. Intanto il dato della prevendita continua a crescere: sono già 3.860 i tagliandi staccati, di cui 2.280 nel settore ospiti, numeri che raccontano di un Braglia pronto a riempirsi per una sfida sentita e molto attesa, come evidenzia ancora la Gazzetta di Modena.