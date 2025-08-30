Gazzetta dello Sport: “Palermo-Frosinone, le probabili formazioni”

PALERMO – Sfida di grande fascino al “Renzo Barbera”, dove il Palermo affronta il Frosinone (ore 21, diretta su Dazn e Prime Video) davanti a oltre 30 mila spettatori. Un match che mette in palio punti pesanti e che sarà condizionato dalle emergenze tra i pali per entrambe le squadre.

Il Palermo di Inzaghi perde Bardi, fermato da un problema alla fascia plantare, e si affida subito a Joronen, all’esordio da titolare. Indisponibili anche Gomis e Di Francesco. Confermato il 3-4-2-1: in difesa Peda, Bani e Ceccaroni davanti al portiere finlandese; sulle corsie Pierozzi e Augello, con Segre e Ranocchia in mediana. In avanti Gyasi e Brunori a supporto di Pohjanpalo.

Il Frosinone di Alvini, reduce dai successi con Monza e Avellino, deve rinunciare a diversi titolari: out Sherri, Biraschi, Monterisi, Corrado, Høgelund, Gori e Selvini. Tra i pali ci sarà ancora Palmisani, mentre la linea difensiva sarà composta da Oyono, Gelli, Bracaglia e Marchizza. In mezzo Calò e Koutsoupias, con Ghedjemis e Masciangelo esterni offensivi, Barcella trequartista e Raimondo riferimento avanzato.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Di Bartolo, Diakitè, Nicolosi, Avena, Vasic, Blin, Gomes, Veroli, Palumbo, Corona, Le Douaron.

Allenatore: Inzaghi.

Indisponibili: Di Francesco, Gomis.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Gelli, Bracaglia, Marchizza; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Barcella, Masciangelo; Raimondo.

A disposizione: Lolic, Minicangeli, Oyono J., Grosso, Cichella, F. Gelli, Ndow, Dixon, Kvernadze, Zilli, Vergani.

Allenatore: Alvini.

Indisponibili: Høgelund, Gori, Selvini, Corrado, Sherri, Biraschi, Monterisi.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Politi-Ceolin. IV uomo: Castellone. VAR: Nasca. AVAR: Serra.