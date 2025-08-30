Tuttosport: “Palermo: i portieri, una maledizione!”

PALERMO – Non si può negare che il Palermo sia una grande squadra per la Serie B, ma di certo non si può dire che sia fortunato. Come scrive Luigi Butera su Tuttosport, l’avvicinamento alla seconda giornata di campionato con il Frosinone porta in dote una brutta notizia: Francesco Bardi si è fermato per un problema al piede e salterà la sfida di questa sera.

Per i rosanero si tratta dell’ennesima tegola tra i pali. Prima dell’inizio del torneo si era già fermato Gomis, costretto ai box per una frattura al braccio. Ora tocca a Bardi, che dovrà restare fermo per uno-due mesi. A difendere la porta sarà dunque Jesse Joronen, arrivato da pochi giorni e non ancora al top della condizione. «Ho chiesto al mio ct di non convocarmi perché ho bisogno di allenarmi» aveva spiegato il portiere finlandese. Ma il tempo non c’è, e oggi sarà subito titolare in una partita che a Palermo è vissuta come un derby, memore dei fatti accaduti nella finale playoff del 2018 contro i ciociari.

L’entusiasmo della piazza, però, resta intatto. Tuttosport a firma di Butera sottolinea come i dati della prevendita raccontino di 30.474 spettatori certi al “Barbera” (16.504 abbonati e il resto con biglietto), addirittura più che all’esordio vincente con la Reggiana.

In conferenza, Inzaghi non si è nascosto: «Mi spiace per Bardi, ma per fortuna c’è Joronen che è pronto. Gli infortuni fanno parte del gioco, inutile piangerci addosso. Abbiamo la qualità per sopperire a qualunque assenza. Voglio rivedere la stessa prestazione della scorsa settimana, senza passi indietro. Giochiamo in casa e il nostro pubblico ci darà una mano».

Il tecnico è consapevole delle insidie: «Non vinci a Monza e contro l’Avellino se non hai qualità. Il Frosinone ha iniziato bene e Alvini è uno dei più bravi a preparare le partite. Potrebbero essere la sorpresa del campionato. Io ho notato già dal ritiro qualcosa negli occhi dei miei ragazzi, spero di continuare a vederlo nelle prossime 37 partite».

Sul mercato, Luigi Butera su Tuttosport ricorda che i rosanero hanno salutato Magnani, trasferitosi alla Reggiana per stare vicino a un familiare con gravi problemi di salute, e sono in procinto di cedere Di Francesco al Catanzaro. In entrata, invece, sono attesi Giovane dall’Atalanta, un nuovo portiere svincolato e forse un difensore. «Per Magnani dispiace, è impossibile sostituirlo perché è un giocatore di A – ha chiuso Inzaghi –. Di mercato non parlo, penso solo alla partita con il Frosinone».